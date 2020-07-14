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Государство может стать собственником Единой биометрической системы
Единая биометрическая система (ЕБС), оператором которой является "Ростелеком", может получить статус государственной информационной системы, государство также... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:25
ростелеком
технологии
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ростелеком, технологии, общество

Государство может стать собственником Единой биометрической системы

17:25 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Единая биометрическая система (ЕБС), оператором которой является "Ростелеком", может получить статус государственной информационной системы, государство также может получить права собственности на нее, сообщили РИА Новости в пресс-службах Минкомсвязи и компании.
"Рассматривается вопрос перевода единой биометрической системы в государственную информационную систему (ГИС). Для пользователей статус ГИС у ЕБС означает гарантию сохранности данных на уровне государства, а также повышение удобства использования и безопасности сервисов", - сказали в Минкомсвязи.
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Как сообщили в "Ростелекоме", в настоящее время рассматривается вариант государственно-частного партнерства. При таком варианте права собственности на ЕБС передаются государству от "Ростелекома", компания остается оператором системы.
"Мы рассчитываем, что при изменении статуса Единой биометрической системы и дальнейшем расширении сфер ее применения скорость наполнения и количество регистраций в системе значительно увеличатся. На базе ЕБС будут оказываться государственные, муниципальные и коммерческие высокорисковые услуги, осуществляться доступ к персональным данным и совершаться юридически значимые действия", - отметили в компании.
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Список услуг с использованием Единой биометрической системы могут расширить
"Единая биометрическая система также может стать доверенной системой для получения облачной квалифицированной электронной подписи, удаленного судопроизводства, дистанционного образования, услуг связи, нотариальных, финансовых и многих других", - добавили в пресс-службе "Ростелекома".
Единая биометрическая система - цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности.
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РостелекомТехнологииОбщество
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