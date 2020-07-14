Государство может стать собственником Единой биометрической системы

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Единая биометрическая система (ЕБС), оператором которой является " Единая биометрическая система (ЕБС), оператором которой является " Ростелеком ", может получить статус государственной информационной системы, государство также может получить права собственности на нее, сообщили РИА Новости в пресс-службах Минкомсвязи и компании.

"Рассматривается вопрос перевода единой биометрической системы в государственную информационную систему (ГИС). Для пользователей статус ГИС у ЕБС означает гарантию сохранности данных на уровне государства, а также повышение удобства использования и безопасности сервисов", - сказали в Минкомсвязи.

Как сообщили в "Ростелекоме", в настоящее время рассматривается вариант государственно-частного партнерства. При таком варианте права собственности на ЕБС передаются государству от "Ростелекома", компания остается оператором системы.

"Мы рассчитываем, что при изменении статуса Единой биометрической системы и дальнейшем расширении сфер ее применения скорость наполнения и количество регистраций в системе значительно увеличатся. На базе ЕБС будут оказываться государственные, муниципальные и коммерческие высокорисковые услуги, осуществляться доступ к персональным данным и совершаться юридически значимые действия", - отметили в компании.

"Единая биометрическая система также может стать доверенной системой для получения облачной квалифицированной электронной подписи, удаленного судопроизводства, дистанционного образования, услуг связи, нотариальных, финансовых и многих других", - добавили в пресс-службе "Ростелекома".