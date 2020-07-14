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"Единая Россия" будет помогать медикам, которые захотят пойти на выборы
"Единая Россия" должна помочь медикам, которые захотят заняться политикой и будут принимать участие в выборах, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:23
2020-07-14T17:23
единая россия
андрей турчак
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, андрей турчак, общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
"Единая Россия
" должна помочь медикам, которые захотят заняться политикой и будут принимать участие в выборах, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак
.
"Считаю, что всем врачам, кто хочет попробовать силы в депутатской деятельности, воплотить свои идеи в жизнь в виде законов и решений власти, партия обязана помочь. Проект "Здоровое будущее" (партпроект ЕР - ред.) должен стать центром сбора предложений по улучшению ситуации в сфере здравоохранения. И эти предложения, безусловно, должны стать для нас руководством к действию", - заявил Турчак на заседании генсовета ЕР.
Он уточнил, что речь идет не только о врачах и медработниках, которые являются членами и сторонниками партии, но и обо всех людях "этой благородной профессии".
"Кроме того, нашему проекту "ПолитСтартап" необходимо уделить особое внимание тем врачам, которые впервые готовы попробовать себя в политике. И в этой связи Высшей партийной школе предлагается предусмотреть для этого специальный образовательный модуль", - отметил Турчак.
Проект "ПолитСтартап" направлен на кадровое обновление ЕР. Высшая партийная школа "Единой России" организует обучение членов партии и сотрудников исполкомов по нескольким образовательным модулям.