"Единая Россия" будет помогать медикам, которые захотят пойти на выборы

"Считаю, что всем врачам, кто хочет попробовать силы в депутатской деятельности, воплотить свои идеи в жизнь в виде законов и решений власти, партия обязана помочь. Проект "Здоровое будущее" (партпроект ЕР - ред.) должен стать центром сбора предложений по улучшению ситуации в сфере здравоохранения. И эти предложения, безусловно, должны стать для нас руководством к действию", - заявил Турчак на заседании генсовета ЕР.