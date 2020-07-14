Делегация старейшин племен Ливии встретится с президентом Египта

Правящий на востоке Ливии парламент - Палата представителей – в ночь на вторник разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В заявлении говорится, что египетские ВС имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран.