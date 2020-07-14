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Делегация старейшин племен Ливии встретится с президентом Египта
Высокопоставленная делегация племен Ливии намерена в четверг обсудить с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси разрешение ливийского парламента на... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:23
абдель фаттах ас-сиси
каир (город)
триполи
ливия
в мире
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каир (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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абдель фаттах ас-сиси, каир (город), триполи, ливия, в мире

Делегация старейшин племен Ливии встретится с президентом Египта

17:23 14.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 16 октября 2018
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 16 октября 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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БЕНГАЗИ, 14 июл – РИА Новости. Высокопоставленная делегация племен Ливии намерена в четверг обсудить с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси разрешение ливийского парламента на египетское вмешательство в ливийский кризис, заявил РИА Новости вице-председатель верховного совета шейхов и старейшин племен Ливии, который поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА), ас-Сенуси аль-Халик.
Правящий на востоке Ливии парламент - Палата представителей – в ночь на вторник разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В заявлении говорится, что египетские ВС имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран.
"Завтра высокопоставленная делегация, возглавляемая мной и состоящая из старейшин и шейхов племен востока, запада и юга Ливии, направится на встречу с президентом Египта для обсуждения требований ливийского парламента", - сообщил аль-Халик. Он уточнил, что встреча с ас-Сиси состоится в Каире в четверг.
Он отметил, что в составе делегации 50 шейхов племен Ливии.
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Египет на минувшей неделе провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием "Решимость 2020", в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.
В конце июня президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией.
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Абдель Фаттах ас-СисиКаир (город)ТриполиЛивияВ мире
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