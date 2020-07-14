В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 19,7 тысячи

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 269 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 19 708. Всего 13 033 человека были вылечены, а 655 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.