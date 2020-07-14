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Сообщение об угрозе взрыва в Центре Вишневского оказалось ложным
Взрывное устройство в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) хирургии имени Вишневского обнаружено не было, центр не эвакуировался, рассказал... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:20
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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москва, происшествия

Сообщение об угрозе взрыва в Центре Вишневского оказалось ложным

17:20 14.07.2020
309
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКинолог с собакой
Кинолог с собакой
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрывное устройство в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) хирургии имени Вишневского обнаружено не было, центр не эвакуировался, рассказал РИА Новости директор московского центра Амиран Ревишвили.
Ранее директор центра рассказал РИА Новости, что поступило сообщение об угрозе взрыва, информацию проверяют, но операции продолжаются в плановом режиме.
"Проверка прошла, никаких устройств не обнаружено, так что все, никаких проблем ... Никаких эвакуаций не последовало", - рассказал Ревишвили.
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
10 июля, 17:45
В МИД опровергли информацию о "минировании" здания
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