https://ria.ru/20200714/1574346470.html
Сообщение об угрозе взрыва в Центре Вишневского оказалось ложным
Взрывное устройство в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) хирургии имени Вишневского обнаружено не было, центр не эвакуировался, рассказал... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:20
2020-07-14T17:20
москва
происшествия
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РИА Новости
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москва, происшествия
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрывное устройство в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) хирургии имени Вишневского обнаружено не было, центр не эвакуировался, рассказал РИА Новости директор московского центра Амиран Ревишвили.
Ранее директор центра рассказал РИА Новости, что поступило сообщение об угрозе взрыва, информацию проверяют, но операции продолжаются в плановом режиме.
"Проверка прошла, никаких устройств не обнаружено, так что все, никаких проблем ... Никаких эвакуаций не последовало", - рассказал Ревишвили.
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