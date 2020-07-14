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Штаб Бабарико пока не объединяется с кандидатами на пост главы Белоруссии
Представитель штаба экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, которого белорусский Центризбирком во вторник не зарегистрировал кандидатом в президенты... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:31
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353
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сергей черечень, президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, цик белоруссии, андрей дмитриев, белоруссия, в мире

Штаб Бабарико пока не объединяется с кандидатами на пост главы Белоруссии

17:15 14.07.2020 (обновлено: 18:31 14.07.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© Sputnik / Виктор Толочко
Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Представитель штаба экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, которого белорусский Центризбирком во вторник не зарегистрировал кандидатом в президенты страны, Мария Колесникова заявила, что команда политика пока не объединяется на этих выборах с другими претендентами на пост президента Белоруссии.
"Мы общаемся с разными штабами. Если у нас совпадают цели и ценности, мы готовы общаться. Пока не то время, когда мы можем об этом говорить. Пока не объединяемся", - сказала Колесникова на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос об объединении усилий с другими участниками избирательной кампании.
Представитель штаба отметила, что сейчас необходимо приложить все силы для того, чтобы "сделать выборы честными", и призвала соратников Бабарико принять участие в наблюдении за выборами. "Можно агитировать за или против кандидата. То есть против каких-то кандидатов мы можем позволить себе агитировать", - сказала она.
В свою очередь юрист штаба Максим Знак согласился, что у человека согласно избирательному кодексу есть право "агитировать против". "Если мы говорим о программах и о видении тех кандидатов, которые выдвигаются, то, очевидно, они хотели бы, чтобы что-то в стране изменилось, очевидно, против кого они хотели бы призывать голосовать. В том числе Виктор Бабарико", - намекнул он. Представитель штаба заметил, что в том числе есть графа "против всех кандидатов" и протестное голосование.
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
11 июля, 17:18
Штабы Бабарико и Цепкало продолжают оспаривание забракованных подписей
"При любом варианте голосования не за действующего президента возникает вопрос с проведением второго тура… Чем больше явка на участке, тем меньше вероятность, что будут какие-то злоупотребления, нарушения", - подчеркнул он.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Во вторник ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, отказав двоим, которые еще могут обжаловать решение в Верховный суд.
Ранее во вторник председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень, лидер общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и безработная Светлана Тихановская, которых ЦИК Белоруссии зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты на выборах 9 августа, заявили, что не исключают возможность объединения усилий с командами Бабарико и экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которым было отказано в регистрации.
Минск
Вчера, 16:55
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Сергей ЧереченьПрезидентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоЦИК БелоруссииАндрей ДмитриевБелоруссияВ мире
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