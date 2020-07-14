Штаб Бабарико пока не объединяется с кандидатами на пост главы Белоруссии

МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Представитель штаба экс-главы " Представитель штаба экс-главы " Белгазпромбанка Виктора Бабарико , которого белорусский Центризбирком во вторник не зарегистрировал кандидатом в президенты страны, Мария Колесникова заявила, что команда политика пока не объединяется на этих выборах с другими претендентами на пост президента Белоруссии

"Мы общаемся с разными штабами. Если у нас совпадают цели и ценности, мы готовы общаться. Пока не то время, когда мы можем об этом говорить. Пока не объединяемся", - сказала Колесникова на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос об объединении усилий с другими участниками избирательной кампании.

Представитель штаба отметила, что сейчас необходимо приложить все силы для того, чтобы "сделать выборы честными", и призвала соратников Бабарико принять участие в наблюдении за выборами. "Можно агитировать за или против кандидата. То есть против каких-то кандидатов мы можем позволить себе агитировать", - сказала она.

В свою очередь юрист штаба Максим Знак согласился, что у человека согласно избирательному кодексу есть право "агитировать против". "Если мы говорим о программах и о видении тех кандидатов, которые выдвигаются, то, очевидно, они хотели бы, чтобы что-то в стране изменилось, очевидно, против кого они хотели бы призывать голосовать. В том числе Виктор Бабарико", - намекнул он. Представитель штаба заметил, что в том числе есть графа "против всех кандидатов" и протестное голосование.

"При любом варианте голосования не за действующего президента возникает вопрос с проведением второго тура… Чем больше явка на участке, тем меньше вероятность, что будут какие-то злоупотребления, нарушения", - подчеркнул он.