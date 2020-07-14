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В Финляндии спасатели эвакуировали 52 человека с терпящего бедствие судна
Спасатели в Финляндии эвакуировали 52 человека с терпящего бедствие судна поблизости от города Турку, говорится в Twitter Береговой охраны Западной Финляндии. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:12
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РИА Новости
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турку, финляндия, в мире

В Финляндии спасатели эвакуировали 52 человека с терпящего бедствие судна

17:12 14.07.2020
618
© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл - РИА Новости. Спасатели в Финляндии эвакуировали 52 человека с терпящего бедствие судна поблизости от города Турку, говорится в Twitter Береговой охраны Западной Финляндии.
"Аварийно-спасательная операция в Айристо, Турку. 52 человека на борту. Несколько спасательных подразделений на пути к месту назначения. Эвакуация в процессе. Корабль пришвартовался у острова. Все пассажиры были эвакуированы. На борту наблюдается образование дыма", - говорится в сообщении.
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