https://ria.ru/20200714/1574346110.html
В Финляндии спасатели эвакуировали 52 человека с терпящего бедствие судна
Спасатели в Финляндии эвакуировали 52 человека с терпящего бедствие судна поблизости от города Турку, говорится в Twitter Береговой охраны Западной Финляндии. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:12
2020-07-14T17:12
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https://ria.ru/20200708/1574039021.html
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турку, финляндия, в мире