В Финляндии спасатели эвакуировали 52 человека с терпящего бедствие судна

"Аварийно-спасательная операция в Айристо, Турку. 52 человека на борту. Несколько спасательных подразделений на пути к месту назначения. Эвакуация в процессе. Корабль пришвартовался у острова. Все пассажиры были эвакуированы. На борту наблюдается образование дыма", - говорится в сообщении.