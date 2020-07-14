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В Брянской области пресекли хищение 425 килограммов черного металла
Полиция поймала с поличным мужчину, успевшего выкинуть 425 килограммов черного металла из остановившегося поезда в Брянской области, сообщается на сайте "МВД... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:10
брянская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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брянская область, происшествия

В Брянской области пресекли хищение 425 килограммов черного металла

17:10 14.07.2020
355
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полиция поймала с поличным мужчину, успевшего выкинуть 425 килограммов черного металла из остановившегося поезда в Брянской области, сообщается на сайте "МВД Медиа".
По информации полиции, мужчина залез в полувагон остановившегося грузового поезда и сбрасывал на землю металлические детали и изделия. К моменту прихода полиции он выкинул из вагона 425 килограммов металла. Потом он планировал сдать украденное в пункт приема чермета.
В настоящее время мужчина задержан.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на кражу", - говорится в сообщении. Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы.
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