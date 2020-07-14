В Брянской области пресекли хищение 425 килограммов черного металла

По информации полиции, мужчина залез в полувагон остановившегося грузового поезда и сбрасывал на землю металлические детали и изделия. К моменту прихода полиции он выкинул из вагона 425 килограммов металла. Потом он планировал сдать украденное в пункт приема чермета.