Осужденным за референдум каталонским политикам смягчат тюремный режим

МАДРИД, 14 июл – РИА Новости. Правительство Каталонии согласилось смягчить режим политикам, осужденным за проведение так называемого референдума о независимости: они смогут приходить в тюрьмы только ночевать, выходные имеют право проводить полностью дома.
Ранее с предложением о смягчении режима выступило руководство трех тюрем, где отбывают наказание осужденные.
Секретариат по уголовным мерам женералитета одобрил предложение об изменении режима, следует из сообщения регионального правительства. Решение может быть обжаловано прокуратурой.
Несколько месяцев назад осужденные уже добились смягчения режима наказания – им разрешили на несколько часов покидать тюрьму, чтобы работать или заниматься волонтерством.
Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Он был признан правительством Испании и Конституционным судом незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении руководства женералитета, парламента и силовых структур были возбуждены уголовные дела.
Верховный суд Испании 14 октября 2019 года вынес приговоры 12 каталонским политикам. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Трёх суд признал виновными в неподчинении, они приговорены к штрафам.
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