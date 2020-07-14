Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574346051.html
Осужденным за референдум каталонским политикам смягчат тюремный режим
Правительство Каталонии согласилось смягчить режим политикам, осужденным за проведение так называемого референдума о независимости: они смогут приходить в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:10
каталония
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156107/32/1561073224_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_e2dfb340f975b8c8a0e6fbf933ed479a.jpg
https://ria.ru/20200305/1568202366.html
https://ria.ru/20191219/1562585858.html
каталония
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156107/32/1561073224_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_e2dfb340f975b8c8a0e6fbf933ed479a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156107/32/1561073224_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_2427d170ce8ce11014c127c0ab060f2b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156107/32/1561073224_341:0:2389:2048_1400x0_80_0_0_9461e9aa7c320af266e9d4bdba6bd9ef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
каталония, испания, в мире

Осужденным за референдум каталонским политикам смягчат тюремный режим

17:10 14.07.2020
104
© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание женералитета с лозунгом в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с проведением незаконного референдума о независимости
Здание женералитета с лозунгом в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с проведением незаконного референдума о независимости
© РИА Новости / Елена Шестернина
Здание женералитета с лозунгом в поддержку каталонских политиков, оказавшихся на скамье подсудимых в связи с проведением незаконного референдума о независимости. Архивное фото
МАДРИД, 14 июл – РИА Новости. Правительство Каталонии согласилось смягчить режим политикам, осужденным за проведение так называемого референдума о независимости: они смогут приходить в тюрьмы только ночевать, выходные имеют право проводить полностью дома.
Ранее с предложением о смягчении режима выступило руководство трех тюрем, где отбывают наказание осужденные.
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
5 марта, 16:39
Суд Жироны попросил ВС Испании начать расследование против Пучдемона
Секретариат по уголовным мерам женералитета одобрил предложение об изменении режима, следует из сообщения регионального правительства. Решение может быть обжаловано прокуратурой.
Несколько месяцев назад осужденные уже добились смягчения режима наказания – им разрешили на несколько часов покидать тюрьму, чтобы работать или заниматься волонтерством.
Так называемый "референдум о независимости", в котором приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании, состоялся в Каталонии 1 октября 2017 года. Он был признан правительством Испании и Конституционным судом незаконным. Основываясь на результатах голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении руководства женералитета, парламента и силовых структур были возбуждены уголовные дела.
Верховный суд Испании 14 октября 2019 года вынес приговоры 12 каталонским политикам. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Трёх суд признал виновными в неподчинении, они приговорены к штрафам.
Ким Торра
19 декабря 2019, 13:48
Суд Каталонии лишил Торру права занимать госдолжности на полтора года
120000
Обсудить 0
КаталонияИспанияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Брянской области пресекли хищение 425 килограммов черного металла
Эмблема партии Единая Россия
ЕР выдвинула кандидатов на довыборы в Госдуму по трем округам
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Цепкало заявит в международные суды о нарушениях на выборах в Белоруссии
Высоковольтная ЛЭП
В Саратовской области около 71 тысячи человек остались без электричества
Виктор Бабарико
Штаб Бабарико пока не объединяется с кандидатами на пост главы Белоруссии
Валерий Цепкало
Цепкало не верит, что сможет оспорить решение ЦИК Белоруссии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 19,7 тысячи
Минск
Белорусы вправе участвовать в мирных акциях, заявили в штабе Бабарико
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
ФАС призвала делать экспресс-тесты на COVID-19 только в медучреждениях
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 16 октября 2018
Делегация старейшин племен Ливии встретится с президентом Египта
Кинолог с собакой
Сообщение об угрозе взрыва в Центре Вишневского оказалось ложным
Съезд партии Единая Россия
"Единая Россия" будет помогать медикам, которые захотят пойти на выборы
Муми–парк в Наантали, Финляндия
В Финляндии назвали условия открытия границы для россиян
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
В ЕС осудили отказ в регистрации кандидатов в президенты Белоруссии
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Бывшего вице-президента "Росгосстраха" приговорили к восьми годам колонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
Лента новостейМолния