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ЕР выдвинула кандидатов на довыборы в Госдуму по трем округам
"Единая Россия" выдвинула победителей предварительного голосования Алексея Золотарева, Андрея Коваленко и Олега Морозова на довыборы в Госдуму, которые пройдут... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:08
сергей перминов
андрей коваленко
игорь золотарев
госдума рф
единая россия
курская область
политика
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сергей перминов, андрей коваленко, игорь золотарев, госдума рф, единая россия, курская область, политика

ЕР выдвинула кандидатов на довыборы в Госдуму по трем округам

17:08 14.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула победителей предварительного голосования Алексея Золотарева, Андрея Коваленко и Олега Морозова на довыборы в Госдуму, которые пройдут в единый день голосования, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
"Тринадцатого сентября будут проводиться выборы по четырем одномандатным округам. По трем одномандатным округам мы провели праймериз. Речь идёт о 28 Нижнекамском округе, победитель - Морозов Олег Викторович. Речь идёт о Курском 110 округе, победитель - Золотарев Алексей Михайлович. И речь идёт о 194 одномандатном Ярославском округе, победитель - Коваленко Андрей Николаевич ... Все кандидаты победили с явным преимуществом", - сказал Перминов на заседании генсовета партии.
В ходе заседания члены генсовета приняли участие в тайном голосовании. По итогам голосования было принято решение о поддержке выдвинутых кандидатур.
Как уточнили в пресс-службе партии, Золотарев на сегодняшний день занимает должность председателя Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей и организации пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области. Зампред комитета Ярославской облдумы по экономической политике Ковалев возглавляет межрегиональный профессиональный Союз игроков континентальной хоккейной лиги. Морозов является действующим членом Совфеда.
ЛДПР
8 июля, 17:24
ЛДПР определилась с кандидатами на довыборах в Госдуму
1001313
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Сергей ПерминовАндрей КоваленкоИгорь ЗолотаревГосдума РФЕдиная РоссияКурская областьПолитика
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