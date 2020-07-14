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Цепкало заявит в международные суды о нарушениях на выборах в Белоруссии
Экс-глава Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало, которому во вторник Центризбирком страны отказал в регистрации кандидатом в президенты на выборах РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:08
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валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире

Цепкало заявит в международные суды о нарушениях на выборах в Белоруссии

17:08 14.07.2020
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© Фото : предоставлено штабом Валерия ЦепкалоПретендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
© Фото : предоставлено штабом Валерия Цепкало
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало. Архивное фото
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Экс-глава Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало, которому во вторник Центризбирком страны отказал в регистрации кандидатом в президенты на выборах 9 августа, заявил, что передаст имеющиеся у него сведения о нарушениях в ходе избирательной кампании в международные суды и организации.
"В этот раз мы смогли зафиксировать все юридические нарушения, к которым прибегает власть для того, чтобы фальсифицировать выборы. И мы передадим эти заключения вместе со списком тех людей, которые принимали участие в фальсификации выборов, и в международные суды, и в международные организации", сказал Цепкало в видеообращении, распространенном его штабом.
Он подчеркнул, что имена этих людей "обязательно будут опубликованы".
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