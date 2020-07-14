Цепкало заявит в международные суды о нарушениях на выборах в Белоруссии

"В этот раз мы смогли зафиксировать все юридические нарушения, к которым прибегает власть для того, чтобы фальсифицировать выборы. И мы передадим эти заключения вместе со списком тех людей, которые принимали участие в фальсификации выборов, и в международные суды, и в международные организации", сказал Цепкало в видеообращении, распространенном его штабом.