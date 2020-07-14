Цепкало не верит, что сможет оспорить решение ЦИК Белоруссии

"Мы, безусловно, будет подавать апелляцию в Верховный суд Республики Беларусь. Но мы не питаем никакой иллюзии в отношении того, какое решение он вынесет", - сказал Цепкало в видеообращении, распространенном его штабом.

Политик заявил, что "в Беларуси нет принципа разделения властей, который существует в большинстве развитых стран мира". "У нас есть только одна власть, она же является и исполнительной, и законодательной, и судебной", - убежден Цепкало.