https://ria.ru/20200714/1574345804.html
Цепкало не верит, что сможет оспорить решение ЦИК Белоруссии
Экс-глава Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало, которому во вторник Центризбирком страны отказал в регистрации кандидатом в президенты на выборах РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:05
2020-07-14T17:05
валерий цепкало
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 июл – РИА Новости.
Экс-глава Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало
, которому во вторник Центризбирком страны отказал в регистрации кандидатом в президенты на выборах 9 августа, заявил, что обжалует это решение в Верховном суде страны, но не питает иллюзий по поводу его вердикта.
"Мы, безусловно, будет подавать апелляцию в Верховный суд Республики Беларусь. Но мы не питаем никакой иллюзии в отношении того, какое решение он вынесет", - сказал Цепкало в видеообращении, распространенном его штабом.
Политик заявил, что "в Беларуси нет принципа разделения властей, который существует в большинстве развитых стран мира". "У нас есть только одна власть, она же является и исполнительной, и законодательной, и судебной", - убежден Цепкало.