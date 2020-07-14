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Цепкало не верит, что сможет оспорить решение ЦИК Белоруссии
Экс-глава Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало, которому во вторник Центризбирком страны отказал в регистрации кандидатом в президенты на выборах РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:05
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валерий цепкало, белоруссия, в мире

Цепкало не верит, что сможет оспорить решение ЦИК Белоруссии

17:05 14.07.2020
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© Фото : предоставлено штабом Валерия ЦепкалоВалерий Цепкало
Валерий Цепкало
© Фото : предоставлено штабом Валерия Цепкало
Валерий Цепкало. Архивное фото
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Экс-глава Парка высоких технологий Белоруссии Валерий Цепкало, которому во вторник Центризбирком страны отказал в регистрации кандидатом в президенты на выборах 9 августа, заявил, что обжалует это решение в Верховном суде страны, но не питает иллюзий по поводу его вердикта.
"Мы, безусловно, будет подавать апелляцию в Верховный суд Республики Беларусь. Но мы не питаем никакой иллюзии в отношении того, какое решение он вынесет", - сказал Цепкало в видеообращении, распространенном его штабом.
Политик заявил, что "в Беларуси нет принципа разделения властей, который существует в большинстве развитых стран мира". "У нас есть только одна власть, она же является и исполнительной, и законодательной, и судебной", - убежден Цепкало.
Светлана Тихановская
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