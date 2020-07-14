ФАС призвала делать экспресс-тесты на COVID-19 только в медучреждениях

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экспресс-тесты на антитела к новому коронавирусу на данный момент продаются на крупнейших российских маркетплейсах, среди которых Ozon, Wildberries и "Беру", следует из данных с сайтов этих ритейлеров.

Во вторник глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев сообщил, что ведомство планирует возбудить дело за продажу экспресс-тестов на коронавирус населению в торговых сетях. Сославшись на разъяснение Роспотребнадзора Росздравнадзора , он заявил, что использовать тест-системы на COVID-19 могут только квалифицированные медработники, имеющие соответствующие лицензии.

"Понятно, что люди, не имеющие соответствующей медицинской квалификации, могут в состоянии тревоги совершить трагическую ошибку и нанести вред своему здоровью и здоровью близких", - подчеркнул он в интервью газете "Московский комсомолец". Артемьев призвал граждан проводить экспресс-исследования в медучреждениях.

По состоянию на 14 июля, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу можно найти в продаже на сайтах российских аптек и маркетплейсов, цены варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.

В частности, на Wildberries представлено 19 предложений разных продавцов стоимостью от 1351 рубля до 50 250 рублей (за 24 теста в упаковке). На Ozon на момент написания заметки было 18 предложений, при этом рядом пользователям предлагалась услуга сдачи анализа в клинике или на дому.