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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574345739.html
ФАС призвала делать экспресс-тесты на COVID-19 только в медучреждениях
Экспресс-тесты на антитела к новому коронавирусу на данный момент продаются на крупнейших российских маркетплейсах, среди которых Ozon, Wildberries и "Беру",... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:06
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), игорь артемьев, общество

ФАС призвала делать экспресс-тесты на COVID-19 только в медучреждениях

17:06 14.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экспресс-тесты на антитела к новому коронавирусу на данный момент продаются на крупнейших российских маркетплейсах, среди которых Ozon, Wildberries и "Беру", следует из данных с сайтов этих ритейлеров.
Во вторник глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев сообщил, что ведомство планирует возбудить дело за продажу экспресс-тестов на коронавирус населению в торговых сетях. Сославшись на разъяснение Роспотребнадзора и Росздравнадзора, он заявил, что использовать тест-системы на COVID-19 могут только квалифицированные медработники, имеющие соответствующие лицензии.
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"Понятно, что люди, не имеющие соответствующей медицинской квалификации, могут в состоянии тревоги совершить трагическую ошибку и нанести вред своему здоровью и здоровью близких", - подчеркнул он в интервью газете "Московский комсомолец". Артемьев призвал граждан проводить экспресс-исследования в медучреждениях.
По состоянию на 14 июля, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу можно найти в продаже на сайтах российских аптек и маркетплейсов, цены варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.
В частности, на Wildberries представлено 19 предложений разных продавцов стоимостью от 1351 рубля до 50 250 рублей (за 24 теста в упаковке). На Ozon на момент написания заметки было 18 предложений, при этом рядом пользователям предлагалась услуга сдачи анализа в клинике или на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Игорь АртемьевОбщество
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