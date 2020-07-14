https://ria.ru/20200714/1574345254.html
В ЕС осудили отказ в регистрации кандидатов в президенты Белоруссии
Отказ зарегистрировать кандидатов на президентских выборах в Белоруссии ограничивает волеизъявление и подрывает демократичность выборного процесса, говорится в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:56
2020-07-14T16:56
валерий цепкало
виктор бабарико
жозеп боррель
евросоюз
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200714/1574344796.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564533302_0:0:3149:1771_1400x0_80_0_0_b105d7cf2b422217eb5ffdc32ab55d1b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, виктор бабарико, жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, в мире