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В ЕС осудили отказ в регистрации кандидатов в президенты Белоруссии
Отказ зарегистрировать кандидатов на президентских выборах в Белоруссии ограничивает волеизъявление и подрывает демократичность выборного процесса, говорится в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:56
валерий цепкало
виктор бабарико
жозеп боррель
евросоюз
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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валерий цепкало, виктор бабарико, жозеп боррель, евросоюз, белоруссия, в мире

В ЕС осудили отказ в регистрации кандидатов в президенты Белоруссии

16:56 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Отказ зарегистрировать кандидатов на президентских выборах в Белоруссии ограничивает волеизъявление и подрывает демократичность выборного процесса, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
"Исключение кандидатов ограничивает возможность для белорусского народа выражать свою волю, а также подрывает общую демократичность выборов. Отказав в регистрации Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, белорусские власти не смогли обеспечить значимую политическую конкуренцию", - говорится в документе.
В ЕС добавили, что рассчитывают, что "Белоруссия будет уважать право граждан на свободу волеизъявления и мирные собрания в недели, предшествующие выборам".
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