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Белорусы вправе участвовать в мирных акциях, заявили в штабе Бабарико
Граждане Белоруссии имеют право на участие в мирных акциях для "выражения своего мнения", однако не следует поддаваться на провокации, заявил во вторник юрист... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:55
президентская кампания в белоруссии
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РИА Новости
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353
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президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, цик белоруссии, белоруссия, в мире

Белорусы вправе участвовать в мирных акциях, заявили в штабе Бабарико

16:55 14.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск
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Минск. Архивное фото
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Граждане Белоруссии имеют право на участие в мирных акциях для "выражения своего мнения", однако не следует поддаваться на провокации, заявил во вторник юрист избирательного штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Максим Знак.
Во вторник ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии. Выборы в республике назначены на 9 августа.
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"Что касается граждан, которые выходят на улицы, на мирные акции, … неоднократно Виктор Дмитриевич подчеркивал, и мы подчеркивали также,.. что есть право у граждан на мирные акции, и есть определенные пределы осуществления этих мирных акций. Если (акции – ред.) не нарушают эти пределы, то нет никаких оснований для задержания, применения физической силы и других подобных действий", - заявил Знак на пресс-конференции, трансляция велась в интернете.
При этом юрист обратил внимание, что за последнее время была попытка "создать какие-то фейковые аккаунты, фейковые каналы". По словам Знака, если граждане используют мирные акции для "выражения своих мнений", нужно это делать таким образом, чтобы "от этого не пострадать, чтобы это не было использовано кем-то как провокация".
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Президентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
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