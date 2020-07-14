Белорусы вправе участвовать в мирных акциях, заявили в штабе Бабарико

"Что касается граждан, которые выходят на улицы, на мирные акции, … неоднократно Виктор Дмитриевич подчеркивал, и мы подчеркивали также,.. что есть право у граждан на мирные акции, и есть определенные пределы осуществления этих мирных акций. Если (акции – ред.) не нарушают эти пределы, то нет никаких оснований для задержания, применения физической силы и других подобных действий", - заявил Знак на пресс-конференции, трансляция велась в интернете.