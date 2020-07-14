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Утечку газа на горящем газопроводе под Волгоградом удалось перекрыть
Утечку газа на подземном газопроводе в Волгоградской области, где произошло возгорание, удалось перекрыть, сообщил региональный главк МЧС в своем... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
котельниковский район
происшествия
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волгоградская область
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РИА Новости
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353
60
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, котельниковский район, происшествия

Утечку газа на горящем газопроводе под Волгоградом удалось перекрыть

16:54 14.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Утечку газа на подземном газопроводе в Волгоградской области, где произошло возгорание, удалось перекрыть, сообщил региональный главк МЧС в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что около 15.00 по местному времени (14.00 мск) поступило сообщение о возгорании на ответвлении магистрального газопровода "Починки - Изобильное" в Котельниковском районе. Горение происходит под землей очагами, общая площадь пожара составила 200 квадратных метров.
"Перекрыт отвод на компрессорную станцию повышения давления централизованного трубопровода, утечку газа перекрыли. Жизнедеятельность населения не нарушена", - сообщает ГУ МЧС.
Отмечается, что пострадавших нет.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьКотельниковский районПроисшествия
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