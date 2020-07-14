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В Москве в среду ожидается рекордно низкое атмосферное давление
Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:54
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РИА Новости
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60
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москва, общество

В Москве в среду ожидается рекордно низкое атмосферное давление

16:54 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
"Пятнадцатого числа, завтра, ожидается, что давление будет 980 гектопаскалей, или 735 миллиметров ртутного столба, это близко к рекордно низкому для данной даты. А рекорд - 975,7 гектопаскалей, принадлежит 1980 году, тогда давление было 731,8 миллиметров ртутного столба", - рассказала Позднякова.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
13 июля, 01:24
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Он отметила, что всегда, когда происходит резкая смена атмосферного давления, а оно будет падать в течение суток почти на 10 единиц, это сказывается на самочувствии и гипертоников, и гипотоников, и сердечники реагируют на изменения атмосферного давления.
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