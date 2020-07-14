https://ria.ru/20200714/1574345165.html
В Москве в среду ожидается рекордно низкое атмосферное давление
Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:54
2020-07-14T16:54
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Рекордно низкое атмосферное давление ожидается в Москве
в среду, сообщила РИА Новости главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова
.
"Пятнадцатого числа, завтра, ожидается, что давление будет 980 гектопаскалей, или 735 миллиметров ртутного столба, это близко к рекордно низкому для данной даты. А рекорд - 975,7 гектопаскалей, принадлежит 1980 году, тогда давление было 731,8 миллиметров ртутного столба", - рассказала Позднякова.
Он отметила, что всегда, когда происходит резкая смена атмосферного давления, а оно будет падать в течение суток почти на 10 единиц, это сказывается на самочувствии и гипертоников, и гипотоников, и сердечники реагируют на изменения атмосферного давления.