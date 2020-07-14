В Москве в среду ожидается рекордно низкое атмосферное давление

"Пятнадцатого числа, завтра, ожидается, что давление будет 980 гектопаскалей, или 735 миллиметров ртутного столба, это близко к рекордно низкому для данной даты. А рекорд - 975,7 гектопаскалей, принадлежит 1980 году, тогда давление было 731,8 миллиметров ртутного столба", - рассказала Позднякова.

Он отметила, что всегда, когда происходит резкая смена атмосферного давления, а оно будет падать в течение суток почти на 10 единиц, это сказывается на самочувствии и гипертоников, и гипотоников, и сердечники реагируют на изменения атмосферного давления.