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Суд продлил арест предполагаемому соучастнику губернатора Фургала
Басманный суд Москвы до 18 октября продлил срок ареста Андрею Палею, которого следствие считает соучастником хабаровского губернатора Сергея Фургала,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:51
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, происшествия

Суд продлил арест предполагаемому соучастнику губернатора Фургала

16:51 14.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуи Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 18 октября продлил срок ареста Андрею Палею, которого следствие считает соучастником хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Валентина Левашова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Песков назвал ситуацию с делом Фургала нестандартной
Срок ареста продлен до 18 октября. В постановлении указано, что у следствия возникли трудности в сборе доказательств, вызванные изменениями показаний фигурантов дела.
До задержания уроженец Хабаровска Палей был гендиректором ООО "Альтеза".
Заседание прошло в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. "Дело расследуется по нескольким эпизодам против жизни и здоровья граждан, участвует множество лиц", - пояснил следователь.
Следствие считает Фургала причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. СК предъявил ему официальное обвинение.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.
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