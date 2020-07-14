Суд продлил арест предполагаемому соучастнику губернатора Фургала

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 18 октября продлил срок ареста Андрею Палею, которого следствие считает соучастником хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Валентина Левашова.
Срок ареста продлен до 18 октября. В постановлении указано, что у следствия возникли трудности в сборе доказательств, вызванные изменениями показаний фигурантов дела.
До задержания уроженец Хабаровска Палей был гендиректором ООО "Альтеза".
Заседание прошло в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. "Дело расследуется по нескольким эпизодам против жизни и здоровья граждан, участвует множество лиц", - пояснил следователь.
Следствие считает Фургала причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. СК предъявил ему официальное обвинение.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.