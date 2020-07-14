Суд продлил арест предполагаемому соучастнику губернатора Фургала

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 18 октября продлил срок ареста Андрею Палею, которого следствие считает соучастником хабаровского губернатора Басманный суд Москвы до 18 октября продлил срок ареста Андрею Палею, которого следствие считает соучастником хабаровского губернатора Сергея Фургала , обвиняемого в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Валентина Левашова.

Срок ареста продлен до 18 октября. В постановлении указано, что у следствия возникли трудности в сборе доказательств, вызванные изменениями показаний фигурантов дела.

До задержания уроженец Хабаровска Палей был гендиректором ООО "Альтеза".

Заседание прошло в закрытом режиме ради безопасности участников процесса. "Дело расследуется по нескольким эпизодам против жизни и здоровья граждан, участвует множество лиц", - пояснил следователь.

Следствие считает Фургала причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. СК предъявил ему официальное обвинение.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.