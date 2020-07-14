В Саратовской области около 71 тысячи человек остались без электричества

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 71 тысячи человек в Саратовской области остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.
Во вторник из-за дождя, грозы и сильного ветра происходили отключения в электрических сетях 110-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных 6-10 кВ. По состоянию на 15.00 мск были отключены три воздушные линии электропередачи 110 кВ и две подстанции 110 кВ.
"Мощность отключенных потребителей – 15 МВт. Максимально без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей города Балаково (около 71 000 человек)", – говорится в сообщении.
Температура наружного воздуха 33 градуса тепла. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).
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