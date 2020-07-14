В Саратовской области около 71 тысячи человек остались без электричества

Во вторник из-за дождя, грозы и сильного ветра происходили отключения в электрических сетях 110-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных 6-10 кВ. По состоянию на 15.00 мск были отключены три воздушные линии электропередачи 110 кВ и две подстанции 110 кВ.