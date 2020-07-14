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Штаб Бабарико призвал избирателей не игнорировать выборы в Белоруссии
Представитель штаба экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, которого Центризбирком Белоруссии во вторник не зарегистрировал кандидатом в президенты... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:49
президентская кампания в белоруссии
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353
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президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Штаб Бабарико призвал избирателей не игнорировать выборы в Белоруссии

16:49 14.07.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Минске
Избирательный участок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Представитель штаба экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, которого Центризбирком Белоруссии во вторник не зарегистрировал кандидатом в президенты страны, Мария Колесникова призвала сторонников политика не игнорировать выборы, а прийти на участки для голосования 9 августа.
"Девятого августа мы все должны пойти на выборы. Мы призываем всех граждан Республики Беларусь не оставаться дома, а идти на выборы и голосовать 9 августа (в основной день выборов – ред.). Если вы не идете на выборы, значит вы тем самым голосуете за Лукашенко (действующего президента - ред.)", - сказал Колесникова во вторник в Минске на пресс-конференции. По ее словам, "каждый, кто придет на избирательный участок, может голосовать за любого кандидата, которого считает достойным".
Представитель штаба также призвала сторонников Бабарико сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные провокации.
Она подчеркнула, что штаб продолжает работу и собирается "идти до конца".
Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник отказал Бабарико в регистрации кандидатом на пост президента. Штаб политика будет оспаривать отказ ЦИК.
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7 июля, 14:16
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Президентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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