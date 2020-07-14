Штаб Бабарико призвал избирателей не игнорировать выборы в Белоруссии

МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Представитель штаба экс-главы " Представитель штаба экс-главы " Белгазпромбанка Виктора Бабарико , которого Центризбирком Белоруссии во вторник не зарегистрировал кандидатом в президенты страны, Мария Колесникова призвала сторонников политика не игнорировать выборы, а прийти на участки для голосования 9 августа.

"Девятого августа мы все должны пойти на выборы. Мы призываем всех граждан Республики Беларусь не оставаться дома, а идти на выборы и голосовать 9 августа (в основной день выборов – ред.). Если вы не идете на выборы, значит вы тем самым голосуете за Лукашенко (действующего президента - ред.)", - сказал Колесникова во вторник в Минске на пресс-конференции. По ее словам, "каждый, кто придет на избирательный участок, может голосовать за любого кандидата, которого считает достойным".

Представитель штаба также призвала сторонников Бабарико сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные провокации.

Она подчеркнула, что штаб продолжает работу и собирается "идти до конца".