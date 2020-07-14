Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200714/1574344786.html
Ветеринары Подмосковья изучат болезни лошадей
С начала 2020 года подмосковные ветврачи отобрали свыше 50 проб биоматериала для исследования болезней лошадей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574344356_0:66:2122:1260_1400x0_80_0_0_5f0818443ff0761bbc295b25d034ddc0.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574344356_0:66:2122:1260_1400x0_80_0_0_5f0818443ff0761bbc295b25d034ddc0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574344356_241:0:2122:1411_1400x0_80_0_0_69bdc98cd6f4758fdbfb3f0419dcf8c6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574344356_674:0:2085:1411_1400x0_80_0_0_739a3ee0b1acc84567df367b02f2c7e0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Ветеринары Подмосковья изучат болезни лошадей

16:50 14.07.2020
22
© РИА Новости / Александр КондраСтудентка на учебно-производственной ферме
Студентка на учебно-производственной ферме
© РИА Новости / Александр Кондра
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. С начала 2020 года подмосковные ветврачи отобрали свыше 50 проб биоматериала для исследования болезней лошадей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на областной минсельхоз.
"На территории Подмосковья расположено 110 объектов, занимающихся содержанием, разведением и выращиванием лошадей. На некоторых из них организованы конноспортивные комплексы. Суммарная мощность данных объектов достигает более 11 тысяч голов", – уточнил глава профильного ведомства Андрей Разин.
По его словам, ветеринары в профилактических целях выполняют диагностические исследования сыворотки крови лошадей на инфекционные заболевания.
Специалисты проводят целый комплекс разнообразных мероприятий, чтобы предотвратить и ликвидировать болезни животных. Всего за нынешний год планируется отобрать около 100 проб биоматериала.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Кроншнеп на дереве
В Подмосковье найдены новые места обитания краснокнижных видов
Застройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
Четыре проекта Подмосковья примут участие в конкурсе экотуризма в РФ
Репродукция картины Виктора Васнецова Битва князя Александра Невского со шведами на Неве
Эксперт РВИО: наука опровергает сомнения в достоверности Невской битвы
Аэропорт Пулково
Информация о "минировании" аэропорта "Пулково" не подтвердилась
Шпаклевка фасада жилого дома во время капитального ремонта
Новый личный кабинет создали для подмосковных собственников жилья
Сотрудники ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре во время поисков ребенка, упавшего в воду на реке Казым в районе Белоярского
В МЧС объяснили рост случаев гибели людей на воде в Башкирии
В Крыму готовят программу восстановления лесополос
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
Баннеры МСП банка
МСП Банк одобрил кредиты на возобновление работы МСП на 2,5 млрд рублей
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Саратовские медики сообщили о состоянии девочки, на которую упало дерево
Военная база в Египте
Эксперт считает, что Египет начал подготовку к военной операции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев перед заседанием попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова. 23 января 2019
Воробьев: ликвидацию последствий прорыва дамбы завершат до конца недели
Девушка катается на сапсерфе на пляже Цирк в Сочи
Эксперты нашли самые дешевые туры на Черное море в третьей декаде июля
Рыбалка
Прокуратура проверит информацию о массовой гибели рыбы в реке на Урале
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Меняйло и Кобзев проверили качество строящегося жилья в Тулуне
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Клишас прокомментировал ситуацию с RT и Sputnik в странах Балтии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
Лента новостейМолния