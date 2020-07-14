Ветеринары Подмосковья изучат болезни лошадей

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. С начала 2020 года подмосковные ветврачи отобрали свыше 50 проб биоматериала для исследования болезней лошадей. Об этом сообщил телеканал С начала 2020 года подмосковные ветврачи отобрали свыше 50 проб биоматериала для исследования болезней лошадей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на областной минсельхоз.

"На территории Подмосковья расположено 110 объектов, занимающихся содержанием, разведением и выращиванием лошадей. На некоторых из них организованы конноспортивные комплексы. Суммарная мощность данных объектов достигает более 11 тысяч голов", – уточнил глава профильного ведомства Андрей Разин.

По его словам, ветеринары в профилактических целях выполняют диагностические исследования сыворотки крови лошадей на инфекционные заболевания.