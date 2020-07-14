Бывшего вице-президента "Росгосстраха" приговорили к восьми годам колонии

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, обвиняемого в растрате и мошенничестве на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд назначил Хачатурову наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Проходящая по этому делу экс-акционер "Росгосстрах банка" Надежда Клепальская получила 6 лет лишения свободы.

Суд также взыскал по искам потерпевших около 5,8 и 2,3 миллиарда рублей соответственно, добавил собеседник.

Суд признал их виновными в растрате, мошенничестве и легализации имущества в составе организованной группы. Вину они отрицают. Задержаны Хачатуров и Капельская были весной 2018 года.

По данным следствия, подсудимые похищали средства ПАО "Росгосстрах" через принадлежащую Хачатурову компанию, ущерб в конечном итоге был оценен в сумму, превышающую 8 миллиардов рублей.