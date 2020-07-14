https://ria.ru/20200714/1574344699.html
Бывшего вице-президента "Росгосстраха" приговорили к восьми годам колонии
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, обвиняемого в растрате и мошенничестве... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:48
2020-07-14T16:48
росгосстрах
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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росгосстрах, москва, происшествия
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Дорогомиловский суд Москвы
приговорил к 8 годам колонии бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, обвиняемого в растрате и мошенничестве на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил Хачатурову наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.
Проходящая по этому делу экс-акционер "Росгосстрах банка" Надежда Клепальская получила 6 лет лишения свободы.
Суд также взыскал по искам потерпевших около 5,8 и 2,3 миллиарда рублей соответственно, добавил собеседник.
Суд признал их виновными в растрате, мошенничестве и легализации имущества в составе организованной группы. Вину они отрицают. Задержаны Хачатуров и Капельская были весной 2018 года.
По данным следствия, подсудимые похищали средства ПАО "Росгосстрах" через принадлежащую Хачатурову компанию, ущерб в конечном итоге был оценен в сумму, превышающую 8 миллиардов рублей.
Сергей Хачатуров – брат Данила Хачатурова, который до 2017 года был основным собственником "Росгосстраха
". Сейчас страховщика контролирует государство.