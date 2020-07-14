https://ria.ru/20200714/1574344682.html
В Подмосковье найдены новые места обитания краснокнижных видов
В Московской области биологи природоохранного фонда "Верховье" обнаружили новые места обитания краснокнижных видов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:50
2020-07-14T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572368114_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_d9d276261b41fdfd0a3b3a65aa529605.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572368114_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_d9d276261b41fdfd0a3b3a65aa529605.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572368114_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_7f79f13bf3509dbb7e41827ddc74c7aa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572368114_251:0:1251:1000_1400x0_80_0_0_b3813019949e3a2806a434d110d33315.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
В Московской области биологи природоохранного фонда "Верховье" обнаружили новые места обитания краснокнижных видов. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии и природопользования.
Исследования проходят на территории проектируемого природного парка "Журавлиный край". Он будет располагаться на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Планируемая площадь займет около 75 тысяч гектаров.
Уточняется, что специалисты нашли в Сергиево-Посадском городском округе места обитания большого улита, гадюки обыкновенной, редкого кулика и веретеницы ломкой.
"В Талдоме обнаружены новые места обитания черного коршуна, лугового луня и серого журавля. Помимо этого на берегу озера Золотая Вешка обнаружена редкая осока малоцветковая, а в долине реки Вьюлки – осока заливная", – добавили в ведомстве.