Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200714/1574344682.html
В Подмосковье найдены новые места обитания краснокнижных видов
В Московской области биологи природоохранного фонда "Верховье" обнаружили новые места обитания краснокнижных видов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572368114_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_d9d276261b41fdfd0a3b3a65aa529605.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572368114_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_d9d276261b41fdfd0a3b3a65aa529605.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572368114_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_7f79f13bf3509dbb7e41827ddc74c7aa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572368114_251:0:1251:1000_1400x0_80_0_0_b3813019949e3a2806a434d110d33315.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

В Подмосковье найдены новые места обитания краснокнижных видов

16:50 14.07.2020
87
© РИА Новости / Илья ТиминКроншнеп на дереве
Кроншнеп на дереве
© РИА Новости / Илья Тимин
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Московской области биологи природоохранного фонда "Верховье" обнаружили новые места обитания краснокнижных видов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии и природопользования.
Исследования проходят на территории проектируемого природного парка "Журавлиный край". Он будет располагаться на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Планируемая площадь займет около 75 тысяч гектаров.
Уточняется, что специалисты нашли в Сергиево-Посадском городском округе места обитания большого улита, гадюки обыкновенной, редкого кулика и веретеницы ломкой.
"В Талдоме обнаружены новые места обитания черного коршуна, лугового луня и серого журавля. Помимо этого на берегу озера Золотая Вешка обнаружена редкая осока малоцветковая, а в долине реки Вьюлки – осока заливная", – добавили в ведомстве.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Окаменелости детеныша тираннозавра
Палеонтологический парк появится в Ленобласти к 2021 году
В Крыму готовят программу восстановления лесополос
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
Студентка на учебно-производственной ферме
Ветеринары Подмосковья изучат болезни лошадей
Рыбалка
Прокуратура проверит информацию о массовой гибели рыбы в реке на Урале
Президент США Дональд Трамп
Племянница Трампа заявила в книге о психопатии президента США
LIVЕ: Прямой разговор министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с членами РАН
Онлайн-встреча главы Минобрнауки с членами РАН. Прямая трансляция
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских
Восход солнца на одном из Мальдивских островов
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Репродукция картины Виктора Васнецова Битва князя Александра Невского со шведами на Неве
Эксперт РВИО: наука опровергает сомнения в достоверности Невской битвы
Шпаклевка фасада жилого дома во время капитального ремонта
Новый личный кабинет создали для подмосковных собственников жилья
Застройка в районе канала имени Москвы в Долгопрудном
Четыре проекта Подмосковья примут участие в конкурсе экотуризма в РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко
Мишустин оценил сотрудничество с Белоруссией в области науки и технологий
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06В Совфеде обсудят поправки против вмешательства в дела России
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
Лента новостейМолния