В Подмосковье найдены новые места обитания краснокнижных видов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Московской области биологи природоохранного фонда "Верховье" обнаружили новые места обитания краснокнижных видов. Об этом сообщил телеканал В Московской области биологи природоохранного фонда "Верховье" обнаружили новые места обитания краснокнижных видов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии и природопользования.

Исследования проходят на территории проектируемого природного парка "Журавлиный край". Он будет располагаться на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Планируемая площадь займет около 75 тысяч гектаров.

Уточняется, что специалисты нашли в Сергиево-Посадском городском округе места обитания большого улита, гадюки обыкновенной, редкого кулика и веретеницы ломкой.