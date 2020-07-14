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Канадская Medocago тестирует вакцину от COVID-19 на растительной основе
Канадская биофармацевтическая компания Medicago начинает первую стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса на растительной основе, говорится в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:24
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квебек (провинция), воз, общество

Канадская Medocago тестирует вакцину от COVID-19 на растительной основе

16:47 14.07.2020 (обновлено: 17:24 14.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Канадская биофармацевтическая компания Medicago начинает первую стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса на растительной основе, говорится в сообщении компании.
"Мы воодушевлены тем, что наш кандидат на вакцину от COVID-19 вступил в первую стадию испытаний, и мы с нетерпением ждем результатов по безопасности и иммуногенности (вакцины на растительной основе) в октябре", - заявила исполнительный вице-президент по научным и медицинским вопросам Натали Лэндри.
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Первая стадия клинических испытаний заключается в случайном наблюдении за 180 здоровыми добровольцами, мужчинами и женщинами в возрасте от 18 до 55 лет. В ходе проверки вакцины будет оценена приемлемая дозировка самой вакцины на растительной основе и в комбинации с вспомогательным стимулирующим веществом.
Сообщается, что вторую стадию клинических испытаний растительной вакцины Medicago планируется начать в октябре. По оценке биофармацевтической компании, к концу 2021 года Medicago будет иметь возможность производить приблизительно 100 миллионов вакцин. К 2023 году компания планирует построить крупное предприятие в Квебеке, которое, по оценке Medicago, будет способно производить до миллиарда экземпляров растительных вакцин в год.
По данным министерства здравоохранения Канады на начало июля, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране превысило 105 тысяч. По последним данным, скончались 8 663 пациента с COVID-19. Наибольшее количество случаев зафиксировано в провинциях Квебек (55 682) и Онтарио (35 535).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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