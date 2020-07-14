Правительство Испании поддержало введение карантина в части Каталонии

Каталонское правительство приняло решение о введении жесткого карантина в части комарки Сегрия, включая город Льейда: жителям запрещено выходить из домов за исключением случаев острой необходимости, все магазины (за исключением продовольственных), мастерские, спортивные центры и так далее закрыты, рестораны и бары могут продавать еду только с доставкой на дом. Однако это решение в судебном порядке обжаловала прокуратура, и следственный суд Льейды отказался подтверждать законность введения жесткого карантина, поскольку, по его мнению, локальные вспышки заражений "находятся под контролем", и подобные ограничительные меры может принимать только правительство Испании. В понедельник глава каталонского женералитета Ким Торра заявил, что карантин введен, несмотря на судебное решение.
Правительство Испании встало на сторону каталонских властей. "На этой фазе контроль должны осуществлять автономные сообщества, которые в целом это делают хорошо. Они знают реальную ситуацию о вспышках, происходящих на их территории", - заявил на пресс-конференции в Мадриде министр здравоохранения Сальвадор Илья.
Он напомнил, что в качестве первого шага было принято решение о запрете въезда и выезда из ряда районов Сегрии, однако каталонские власти в связи с эпидемиологической обстановкой приняли решение, что "надо усиливать меры".
"Мы согласны с тем, что надо было сделать еще один шаг и взять под контроль эту вспышку", - сказал Илья. Он также заверил, что минздрав находится в постоянном контакте с Барселоной и "готов помочь, если попросят".
Илья вновь обратил внимание, что основная задача – вовремя выявлять вспышки и принимать максимально быстро соответствующие санитарные меры.
С момента снятия режима повышенной готовности в Испании 21 июня в стране было зафиксировано 120 локальных вспышек COVID-19. Власти различных автономных сообществ применяют дополнительные меры санитарного контроля, в частности, на большей части территории страны введено обязательное ношение масок не только в транспорте и закрытых помещениях, но и на улицах.
Испания – одна из самых пострадавших в Европе стран от пандемии: в этой стране было выявлено 256 тысяч случаев заражения, хотя проведенное минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5,2% жителей. По официальным данным, скончались 28,4 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.