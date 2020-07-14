Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.11 мск повышался на 20 копеек, до 71,17 рубля, курс евро прибавлял 44 копейки, до уровня 80,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник евро дорожал до 81,0175 рубля - максимума с 7 июля.