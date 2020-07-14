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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200714/1574344299.html
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
Рубль усиливает падение, евро уже торгуется по 81 рублю, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, московская биржа, экономика

Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля

16:44 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рубль усиливает падение, евро уже торгуется по 81 рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.11 мск повышался на 20 копеек, до 71,17 рубля, курс евро прибавлял 44 копейки, до уровня 80,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник евро дорожал до 81,0175 рубля - максимума с 7 июля.
Российские рубли
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
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