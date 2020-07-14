Племянница Трампа утверждает в книге, что он не верил в свою кандидатуру

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Племянница Племянница Дональда Трампа Мэри в своей книге заявляет, что ни сам Трамп, ни его родственники не верили в его кандидатуру — по ее утверждению, Трампа могла убедить в возможности выигрыша лишь "молчаливая российская поддержка".

Книга "Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" стала бестселлером на предварительных продажах еще до того, как была официально опубликована во вторник.

"Когда Дональд объявил о выдвижении в президенты 16 июня 2015 года, я не восприняла это всерьез. Мне казалось, что и сам Дональд не воспринимал это всерьез. Для него это была бесплатная раскрутка его бренда. Он уже так делал раньше. Когда его рейтинг стал расти, и он мог получить молчаливые уверения от российского президента Владимира Путина , что Россия сделает все, что только может, чтобы перетянуть выборы на его сторону, притягательность выигрыша возросла", - пишет Мэри Трамп.

По ее словам, она обсуждала кандидатуру Трампа со своей тетей, старшей сестрой Трампа Мэриэнн, которая в прошлом была судьей. Мэриэнн сказала ей: "Он клоун, и этого (избрания в президенты — ред.) никогда не произойдет".

"Мы обсуждали, как его репутация закатившейся звезды реалити-шоу и бизнесмена-неудачника станет фатальной для его кандидатуры", - пишет Мэри Трамп.

Она поинтересовалась у Мэриэнн, как вообще люди могли поверить в то, что Трамп добился своих успехов сам. "Ну, он пять раз обанкротился", - был ответ Мэриэнн Трамп, по словам которой у ее младшего брата "нет никаких принципов".