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Племянница Трампа утверждает в книге, что он не верил в свою кандидатуру
Племянница Дональда Трампа Мэри в своей книге заявляет, что ни сам Трамп, ни его родственники не верили в его кандидатуру — по ее утверждению, Трампа могла... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:40
дональд трамп
роберт мюллер
владимир путин
москва
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дональд трамп, роберт мюллер, владимир путин, москва, сша, в мире

Племянница Трампа утверждает в книге, что он не верил в свою кандидатуру

16:40 14.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Племянница Дональда Трампа Мэри в своей книге заявляет, что ни сам Трамп, ни его родственники не верили в его кандидатуру — по ее утверждению, Трампа могла убедить в возможности выигрыша лишь "молчаливая российская поддержка".
Книга "Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире" стала бестселлером на предварительных продажах еще до того, как была официально опубликована во вторник.
Президент США Дональд Трамп
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"Когда Дональд объявил о выдвижении в президенты 16 июня 2015 года, я не восприняла это всерьез. Мне казалось, что и сам Дональд не воспринимал это всерьез. Для него это была бесплатная раскрутка его бренда. Он уже так делал раньше. Когда его рейтинг стал расти, и он мог получить молчаливые уверения от российского президента Владимира Путина, что Россия сделает все, что только может, чтобы перетянуть выборы на его сторону, притягательность выигрыша возросла", - пишет Мэри Трамп.
По ее словам, она обсуждала кандидатуру Трампа со своей тетей, старшей сестрой Трампа Мэриэнн, которая в прошлом была судьей. Мэриэнн сказала ей: "Он клоун, и этого (избрания в президенты — ред.) никогда не произойдет".
"Мы обсуждали, как его репутация закатившейся звезды реалити-шоу и бизнесмена-неудачника станет фатальной для его кандидатуры", - пишет Мэри Трамп.
Она поинтересовалась у Мэриэнн, как вообще люди могли поверить в то, что Трамп добился своих успехов сам. "Ну, он пять раз обанкротился", - был ответ Мэриэнн Трамп, по словам которой у ее младшего брата "нет никаких принципов".
Спецпрокурор Роберт Мюллер после прихода Трампа к власти подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не смог обосновать предположения о "сговоре" Трампа с Москвой, наличие которого отрицают уже не только в Кремле, но и в Белом доме.
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7 июля, 23:48
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Дональд ТрампРоберт МюллерВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
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