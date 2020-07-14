Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова

Зелимханов попросил прощения у Коваленко и выразил надежду, что тот сам "по-мужски все понимает". Также он извинился перед руководством Чечни за сложившуюся ситуацию.

Ранее Коваленко заявил, что чеченский блогер не авторитет для него и он не воспринимает слова Зелимханова всерьез. После этого он опубликовал видео, как Зелимханов с четырьмя друзьями избивают его. При этом, как подчеркнул сам Коваленко, его били не толпой, а "по очереди исподтишка".