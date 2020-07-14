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Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов принес извинения жителю Москвы Святославу Коваленко после того, как в Сети появился ролик с его избиением, пишет портал... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T20:25
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
госдума рф
рамзан кадыров
москва
общество
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https://ria.ru/20200612/1572858498.html
Ну что за школьные разборки на государственном уровне? Есть УК, есть СК, есть состав - дело, суд - приговор. Извинения ни как не должны на это повлиять, решение суда должно быть, без этого в стране ни когда порядка не будет.
155
Многие торговцы с рынка, для которых это последний способ пропитаться, сами бы с удовольствием этого Коваленко побили, уж очень по быдляцки себя ведёт.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), госдума рф, рамзан кадыров, москва, общество

Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова

16:38 14.07.2020 (обновлено: 20:25 14.07.2020)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов принес извинения жителю Москвы Святославу Коваленко после того, как в Сети появился ролик с его избиением, пишет портал "Чечня сегодня".
Конфликт двух блогеров попал в поле зрения главы республики Рамзана Кадырова. Он поручил разобраться в ситуации депутату Госдумы Адаму Делимханову. Парламентарий выслушал обе стороны и заявил, что Зелимханов "совершил поступок, недостойный чеченца, и гарантированно понесет за это суровое наказание".
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Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Зелимханов попросил прощения у Коваленко и выразил надежду, что тот сам "по-мужски все понимает". Также он извинился перед руководством Чечни за сложившуюся ситуацию.

"Мы живем в одной стране", — сказал блогер.

После этого участники конфликта пожали друг другу руки.
Ранее Коваленко заявил, что чеченский блогер не авторитет для него и он не воспринимает слова Зелимханова всерьез. После этого он опубликовал видео, как Зелимханов с четырьмя друзьями избивают его. При этом, как подчеркнул сам Коваленко, его били не толпой, а "по очереди исподтишка".
Инцидент привлек внимание властей Чечни. В частности, министр информации и печати республики Ахмед Дудаев заявил, что ни один виновник произошедшего не избежит наказания.
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Ахмед ДудаевЧеченская республика (Чечня)Госдума РФРамзан КадыровМоскваОбщество
Популярные комментарии
Ну что за школьные разборки на государственном уровне? Есть УК, есть СК, есть состав - дело, суд - приговор. Извинения ни как не должны на это повлиять, решение суда должно быть, без этого в стране ни когда порядка не будет.
14 июля, 17:32
MMyfiveemail
14910014
Многие торговцы с рынка, для которых это последний способ пропитаться, сами бы с удовольствием этого Коваленко побили, уж очень по быдляцки себя ведёт.
14 июля, 17:08
СИСергей Иванов
9010139
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