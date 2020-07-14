Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов принес извинения жителю Москвы Святославу Коваленко после того, как в Сети появился ролик с его избиением, пишет портал "Чечня сегодня".
Конфликт двух блогеров попал в поле зрения главы республики Рамзана Кадырова. Он поручил разобраться в ситуации депутату Госдумы Адаму Делимханову. Парламентарий выслушал обе стороны и заявил, что Зелимханов "совершил поступок, недостойный чеченца, и гарантированно понесет за это суровое наказание".
Зелимханов попросил прощения у Коваленко и выразил надежду, что тот сам "по-мужски все понимает". Также он извинился перед руководством Чечни за сложившуюся ситуацию.
"Мы живем в одной стране", — сказал блогер.
После этого участники конфликта пожали друг другу руки.
Ранее Коваленко заявил, что чеченский блогер не авторитет для него и он не воспринимает слова Зелимханова всерьез. После этого он опубликовал видео, как Зелимханов с четырьмя друзьями избивают его. При этом, как подчеркнул сам Коваленко, его били не толпой, а "по очереди исподтишка".
Инцидент привлек внимание властей Чечни. В частности, министр информации и печати республики Ахмед Дудаев заявил, что ни один виновник произошедшего не избежит наказания.