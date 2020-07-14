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Истребители ВВС Франции пролетели над Таллином в День взятия Бастилии
Три истребителя ВВС Франции Mirage 2000-5, которые дислоцированы на авиабазе Эмари под Таллином, во вторник совершили полет над столицей Эстонии в честь... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:38
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ввс франции, франция, эстония, таллин, в мире

Истребители ВВС Франции пролетели над Таллином в День взятия Бастилии

16:38 14.07.2020
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© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey HookИстребитель ВВС Франции Mirage 2000D
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл - РИА Новости. Три истребителя ВВС Франции Mirage 2000-5, которые дислоцированы на авиабазе Эмари под Таллином, во вторник совершили полет над столицей Эстонии в честь национального праздника своей республики – Дня взятия Бастилии.
По словам посла Франции Эрика Ламуру, в этом году посольство не будет устраивать традиционный прием в Таллине в связи с пандемией коронавируса. "Однако на протяжении всей недели все желающие посредством дигитальных каналов могут разделить с нами праздничное настроение. В качестве бонуса сегодня можно будет насладиться полетом французских истребителей над Таллином", - приводит слова Ламуру посольство Франции.
Истребители ВВС Франции Mirage 2000-5 в настоящее время выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии и дислоцированы на авиабазе Эмари под Таллином.
День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. Бастилия - крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан в Париже, построенная в 1382 году. В XIV-XVII веках Бастилия служила укреплением на подступах к столице, выполняла функции тюрьмы, преимущественно для политических заключенных. Она пала под натиском восставших 14 июля 1789 года. Этот день считается началом Великой французской революции.
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ВВС ФранцииФранцияЭстонияТаллинВ мире
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