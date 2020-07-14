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Начались съемки фильма о рок-певице Янке Дягилевой
Съемки фильма "На тебе сошелся клином белый свет" о рок-певице Янке Дягилевой режиссера Игоря Поплаухина и продюсеров Ильи Стюарта, Мурада Османна, Павла Бури... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T19:58
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
кино и сериалы, новости культуры, янка дягилева

Начались съемки фильма о рок-певице Янке Дягилевой

19:58 14.07.2020
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© Фото : Добросовестное использованиеЯнка Дягилева на фото Олега Зотова, Ленинград, 1989
Янка Дягилева на фото Олега Зотова, Ленинград, 1989
© Фото : Добросовестное использование
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Съемки фильма "На тебе сошелся клином белый свет" о рок-певице Янке Дягилевой режиссера Игоря Поплаухина и продюсеров Ильи Стюарта, Мурада Османна, Павла Бури стартовали во вторник, сообщила пресс-служба студии Hype Film.
"Кинокомпания Hype Film рада сообщить, что сегодня, 14 июля, начались съемки картины "На тебе сошелся клином белый свет" по мотивам судьбы новосибирской панк-певицы Янки Дягилевой, которая ушла в лес 9 мая 1991 года у себя на даче, а потом была найдена в реке Иня", - говорится в сообщении.
Фильм станет режиссерским дебютом Игоря Поплаухина в полнометражном кино. В 2018 году короткометражный фильм "Календарь" Поплаухина получил приз на Каннском кинофестивале в категории "Cinefondation".
"Наш фильм в поэтической манере воскрешает события дня, когда Янка исчезла. Он пропитан образами и настроением ее песен, однако ни одна из них в картине не звучит. И живет наша Янка не в 1991 году, а в каком-то русском безвременье дач, лесов и рек. Для меня это не биография Янки, это скорее агиография – жизнеописание святого человека, где чудеса и реальность неразделимы", - приводит слова режиссера пресс-служба.
По сюжету фильма в лесной речке охотники находят тело молодой певицы по имени Янка Дягилева. С этого момента начинается запутанная хроника последнего дня жизни девушки. Кажется, что очередной шаг Янки вот-вот прольет свет на обстоятельства ее загадочной гибели: безнадежная любовь, споры с близкими, нелады с самой собой, странные встречи с незнакомцами в лесу.
Главные роли исполнят Кира Пиевская, Екатерина Ермишина, Георгий Кудренко, Максим Козлов. Съемки картины будут проходить в Санкт-Петербурге и его окрестностях.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЯнка Дягилева
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