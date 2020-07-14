Начались съемки фильма о рок-певице Янке Дягилевой

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Съемки фильма "На тебе сошелся клином белый свет" о рок-певице Янке Дягилевой режиссера Игоря Поплаухина и продюсеров Ильи Стюарта, Мурада Османна, Павла Бури стартовали во вторник, сообщила пресс-служба студии Hype Film.

"Кинокомпания Hype Film рада сообщить, что сегодня, 14 июля, начались съемки картины "На тебе сошелся клином белый свет" по мотивам судьбы новосибирской панк-певицы Янки Дягилевой, которая ушла в лес 9 мая 1991 года у себя на даче, а потом была найдена в реке Иня", - говорится в сообщении.

Фильм станет режиссерским дебютом Игоря Поплаухина в полнометражном кино. В 2018 году короткометражный фильм "Календарь" Поплаухина получил приз на Каннском кинофестивале в категории "Cinefondation".

"Наш фильм в поэтической манере воскрешает события дня, когда Янка исчезла. Он пропитан образами и настроением ее песен, однако ни одна из них в картине не звучит. И живет наша Янка не в 1991 году, а в каком-то русском безвременье дач, лесов и рек. Для меня это не биография Янки, это скорее агиография – жизнеописание святого человека, где чудеса и реальность неразделимы", - приводит слова режиссера пресс-служба.

По сюжету фильма в лесной речке охотники находят тело молодой певицы по имени Янка Дягилева. С этого момента начинается запутанная хроника последнего дня жизни девушки. Кажется, что очередной шаг Янки вот-вот прольет свет на обстоятельства ее загадочной гибели: безнадежная любовь, споры с близкими, нелады с самой собой, странные встречи с незнакомцами в лесу.