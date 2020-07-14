https://ria.ru/20200714/1574343682.html
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:32
2020-07-14T16:46
россия
сбербанк россии
происшествия
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https://ria.ru/20200515/1571467439.html
Егор Панкратов
Дурной пример заразительный. А дам не хотят наказывать за провокации? Ходят в мини юбках, имеют большие декольте?
54
Mar Nightmare
Начинается....на Западе это модная тема, теперь и до нас эта тенденция добралась? Скоро тоже любой взгляд на женщину или флирт с ней будет расцениваться как домогательство ?
53
17
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбербанк россии, происшествия