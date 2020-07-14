Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574343682.html
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:46
россия
сбербанк россии
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857496_0:227:3071:1954_1400x0_80_0_0_8f9fb40a4abb0762f0c44960e00130c0.jpg
https://ria.ru/20200515/1571467439.html
Дурной пример заразительный. А дам не хотят наказывать за провокации? Ходят в мини юбках, имеют большие декольте?
54
Начинается....на Западе это модная тема, теперь и до нас эта тенденция добралась? Скоро тоже любой взгляд на женщину или флирт с ней будет расцениваться как домогательство ?
53
17
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857496_0:227:3071:1954_1400x0_80_0_0_8f9fb40a4abb0762f0c44960e00130c0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857496_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_8b66b48a8d25f50f7e7e430bc5886f04.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857496_702:0:2750:2048_1400x0_80_0_0_b341c427e56d39dbb767b5699e71684b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сбербанк россии, происшествия

Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

16:32 14.07.2020 (обновлено: 16:46 14.07.2020)
23395
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Накануне в социальных сетях распространились сообщения о неподобающем поведении работников разных компаний, в том числе крупнейшего в стране банка. В Сбербанке начали внутреннее расследование.
"В отношении сотрудника ПАО "Сбербанк" Миненко Сергея и сотрудника дочерней компании ООО "С-Маркетинг" Гафарова Руслана прозвучали обвинения, не связанные с их профессиональной деятельностью в Сбербанке. Мы относимся к данным обвинениям очень серьезно и заинтересованы в установлении объективной оценки произошедшего", — сказано в релизе.
Также в соцсетях речь шла о домогательствах со стороны представителей различных СМИ. Некоторые из них принесли публичные извинения или уволились.
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
15 мая, 02:47
Профессор филфака МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе
84411191534
Обсудить 17
РоссияСбербанк РоссииПроисшествия
Популярные комментарии
Дурной пример заразительный. А дам не хотят наказывать за провокации? Ходят в мини юбках, имеют большие декольте?
14 июля, 16:49
Егор Панкратов
34210017
Начинается....на Западе это модная тема, теперь и до нас эта тенденция добралась? Скоро тоже любой взгляд на женщину или флирт с ней будет расцениваться как домогательство ?
14 июля, 16:38
Mar Nightmare
38000015
Рекомендуем
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
В Москве произошла массовая драка рабочих
В Москве произошла массовая драка рабочих
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Видео с предложением полицейскому денег от Ефремова приобщили к делу
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО
Актриса сериала Хор Ная Ривера
В США назвали причину смерти звезды сериала "Хор"
Федеральная тюрьма Терре-Хот в штате Индиана
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Кофе Фраппе
Сбросивший почти сто килограммов мужчина раскрыл секрет похудения
Губернатор Курской области Роман Старовойт
Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки
Рубли
В России истекает срок уплаты подоходного налога
Водяной вихрь: смерч поднялся над морем в Сочи
Крупный смерч на сочинском побережье попал на видео
Полиция
В Ялте пропал семилетний мальчик
Заседание суда по делу движения Новое величие
Обвинение запросило по делу "Нового величия" три реальных срока
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Блогерша Николь Тея
Звезда Instagram умерла на восьмом месяце беременности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Лента новостейМолния