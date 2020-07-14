Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Накануне в социальных сетях распространились сообщения о неподобающем поведении работников разных компаний, в том числе крупнейшего в стране банка. В Сбербанке начали внутреннее расследование.

"В отношении сотрудника ПАО "Сбербанк" Миненко Сергея и сотрудника дочерней компании ООО "С-Маркетинг" Гафарова Руслана прозвучали обвинения, не связанные с их профессиональной деятельностью в Сбербанке. Мы относимся к данным обвинениям очень серьезно и заинтересованы в установлении объективной оценки произошедшего", — сказано в релизе.