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Новак заявил о выполнении обязательств по поставкам нефти в Белоруссию
Россия на сегодняшний день в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по поставкам нефти и газа в Белоруссию, сообщил министр энергетики РФ Александр... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:32
роман головченко
евразийский экономический союз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
белоруссия
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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роман головченко, евразийский экономический союз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, белоруссия, экономика

Новак заявил о выполнении обязательств по поставкам нефти в Белоруссию

16:32 14.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия на сегодняшний день в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по поставкам нефти и газа в Белоруссию, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.
"Нами в полном объеме и своевременно выполняются принятые на себя обязательства по межправительственным соглашениям. Мы рассчитываем на продолжение конструктивного диалога с белорусской стороной по всем вопросам энергетической сферы", - сказал он.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
15 мая, 20:36Сказано в эфире
"Как это ни смешно". Эксперт оценил закупку Белоруссией нефти в США Белоруссия начинает закупать нефть в США, сообщили в Минске. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем, по его мнению, это нужно Минску.
В сообщении отмечается, что Новак принял участие во встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
В ходе встречи обсуждались приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Речь, в частности, шла о построении общих рынков ЕАЭС, а также стабильных поставках нефти и газа белорусским потребителям.
Мишустин отметил, что Россия и Белоруссия находятся в постоянном диалоге, а развитие торгово-экономического сотрудничества идет в успешном ключе.
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Роман ГоловченкоЕвразийский экономический союзМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакБелоруссияЭкономика
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