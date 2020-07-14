Новак заявил о выполнении обязательств по поставкам нефти в Белоруссию

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия на сегодняшний день в полной мере выполняет взятые на себя обязательства по поставкам нефти и газа в Белоруссию, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.
"Нами в полном объеме и своевременно выполняются принятые на себя обязательства по межправительственным соглашениям. Мы рассчитываем на продолжение конструктивного диалога с белорусской стороной по всем вопросам энергетической сферы", - сказал он.
15 мая, 20:36Сказано в эфире"Как это ни смешно". Эксперт оценил закупку Белоруссией нефти в США Белоруссия начинает закупать нефть в США, сообщили в Минске. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем, по его мнению, это нужно Минску.
В сообщении отмечается, что Новак принял участие во встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
В ходе встречи обсуждались приоритетные задачи российско-белорусского сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Речь, в частности, шла о построении общих рынков ЕАЭС, а также стабильных поставках нефти и газа белорусским потребителям.
Мишустин отметил, что Россия и Белоруссия находятся в постоянном диалоге, а развитие торгово-экономического сотрудничества идет в успешном ключе.