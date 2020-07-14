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Распространение нового коронавируса
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В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 18 983
В Сербии 170 больных COVID-19 во вторник находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что является максимумом с начала пандемии на Балканах,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ана брнабич
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коронавирус covid-19, ана брнабич, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, белград (город), в мире

В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 18 983

16:31 14.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. В Сербии 170 больных COVID-19 во вторник находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что является максимумом с начала пандемии на Балканах, сообщил национальный кризисный штаб.
Премьер-министр страны Ана Брнабич заявила ранее, что сутки с 9 на 10 июля стали худшими в Сербии за период пандемии COVID-19, были зарегистрированы 18 смертельных случаев и 386 новых заболевших. В субботу министр здравоохранения Златибор Лончар рассказал, что за ночь только в Белграде врачи осмотрели 3,2 тысячи пациентов с подозрением на коронавирус.
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"За прошедшие 24 часа протестировано 8 659 пациентов, выявлено 344 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 18 983. Скончались 13 пациентов (всего умерли 418 человек - ред.)", - заявил министр здравоохранения Златибор Лончар на брифинге национального кризисного штаба во вторник.
"На аппаратах ИВЛ находится 170 человек, максимум за все время с начала пандемии в Сербии", - указал он, добавив, что за сутки госпитализировано 203 пациента.
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Брнабич ранее заявляла, что ожидает при нынешнем росте заболеваемости COVID-19 скорое достижение максимума по числу жертв и заболевших. Главной причиной она назвала "недисциплинированное поведение граждан 5-6 дней назад". Что касается прошедших в минувшие дни в Сербии массовых антиправительственных выступлений, то, по оценке премьера Сербии, это отразится на росте количества заболеваний еще через три-четыре дня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ана БрнабичКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСербияБелград (город)В мире
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