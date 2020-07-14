В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 18 983

БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. В Сербии 170 больных COVID-19 во вторник находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что является максимумом с начала пандемии на Балканах, сообщил национальный кризисный штаб.

Премьер-министр страны Ана Брнабич заявила ранее, что сутки с 9 на 10 июля стали худшими в Сербии за период пандемии COVID-19, были зарегистрированы 18 смертельных случаев и 386 новых заболевших. В субботу министр здравоохранения Златибор Лончар рассказал, что за ночь только в Белграде врачи осмотрели 3,2 тысячи пациентов с подозрением на коронавирус.

"За прошедшие 24 часа протестировано 8 659 пациентов, выявлено 344 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 18 983. Скончались 13 пациентов (всего умерли 418 человек - ред.)", - заявил министр здравоохранения Златибор Лончар на брифинге национального кризисного штаба во вторник.

"На аппаратах ИВЛ находится 170 человек, максимум за все время с начала пандемии в Сербии", - указал он, добавив, что за сутки госпитализировано 203 пациента.

Брнабич ранее заявляла, что ожидает при нынешнем росте заболеваемости COVID-19 скорое достижение максимума по числу жертв и заболевших. Главной причиной она назвала "недисциплинированное поведение граждан 5-6 дней назад". Что касается прошедших в минувшие дни в Сербии массовых антиправительственных выступлений, то, по оценке премьера Сербии, это отразится на росте количества заболеваний еще через три-четыре дня.