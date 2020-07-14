Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медикам с COVID-19

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сомнения при назначении страховых выплат заразившимся коронавирусом медработникам должны трактоваться в их пользу, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Согласно сообщению, министерство, Фонд социального страхования и Роспотребнадзор направили в регионы разъяснения относительно дополнительных страховых гарантий медицинским работникам и водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.

"Комиссиями при расследовании случаев, связанных с инфицированием COVID-19 медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, при исполнении трудовых обязанностей, повлекшим неблагоприятные последствия для их жизни и здоровья, должны быть обеспечены прозрачность и объективность, а сомнения при подведении его итогов должны трактоваться в пользу медицинского работника", - говорится в сообщении.

По указу президента РФ, единовременные страховые выплаты предоставляются врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие COVID-19, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.

Решение о предоставлении выплат должно приниматься после расследования случая заражения медика данной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей и не может быть ограничено его специальностью или должностью, уточнили в Минздраве. Кроме того, выплаты осуществляются вне зависимости от вины работника или работодателя в возникновении страхового случая.

"В частности, соответствующие выплаты при наступлении страховых случаев могут быть осуществлены медицинским сотрудникам, непосредственно участвующим в проведении лабораторных и патологоанатомических исследований у пациентов, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, и пациентов с подозрением на эту инфекцию", - пояснили в Минздраве.

Для постановки диагноза инфекционного или паразитарного заболевания больной с подозрением на него должен быть обследован лабораторно. Это может быть как метод выявления РНК вируса, так и определение антител к вирусу – в случае, если расследование ведется уже после перенесенного заболевания, добавили в Минздраве.