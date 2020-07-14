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Мишустин оценил сотрудничество с Белоруссией в области науки и технологий
У России и Белоруссии есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологий, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:26
союзное государство
роман головченко
александр лукашенко
белоруссия
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роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, экономика

Мишустин оценил сотрудничество с Белоруссией в области науки и технологий

16:26 14.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. У России и Белоруссии есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологий, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с белорусским коллегой Романом Головченко.
Головченко впервые посещает Россию в должности премьера Белоруссии. Как ожидается, главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. В пресс-службе российского кабмина сообщали, что особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов.
"У нас (РФ и Белоруссии - ред.) есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологий, в цифровой экономике", - сказал Мишустин.
Он отметил, что белорусская делегация познакомится с решениями и разработками, которые есть в арсенале правительства РФ. "Связанные с государственным управлением, с управлением национальными проектами, информационно-технологической платформой, в том числе электронного правительства", - сказал Мишустин, добавив, что будет рад услышать, какие есть решения в этой области у белорусских коллег.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Позже Мишустин и Головченко посетили офис Федеральной налоговой службы России. В ходе визита была продемонстрирована работа личных кабинетов налогоплательщиков, информационных сервисов распределенного реестра, IT-решений, которые были внедрены в рамках поддержки граждан и бизнеса в период пандемии, также была представлена автоматизированная система "АСК НДС-2".
О назначении главы Госкомвоенпрома Головченко на пост премьера стало известно 4 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое решение тем, что это надежный человек и неплохой организатор. При этом белорусский лидер потребовал от нового состава правительства снизить зависимость от России за счет диверсификации рынков сбыта собственной продукции и, соответственно, привлечения валюты из-за рубежа. Сам Головченко также заявил, что считает первоочередной задачей избавление экономики республики от углеводородной и "иной конъюнктурной зависимости".
Одним из первых, кто поздравил Головченко с назначением, был Мишустин. Он подтвердил готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства, отметил важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Российский премьер также выразил удовлетворение развитием добрососедских, партнерских и союзнических российско-белорусских отношений, укреплением торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Он также подчеркнул успешную реализацию крупных проектов в энергетике, промышленности, в высоких технологиях и других областях.
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Союзное государствоРоман ГоловченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияЭкономика
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