Мишустин оценил сотрудничество с Белоруссией в области науки и технологий

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. У России и У России и Белоруссии есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологий, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с белорусским коллегой Романом Головченко

Головченко впервые посещает Россию в должности премьера Белоруссии. Как ожидается, главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. В пресс-службе российского кабмина сообщали, что особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов.

"У нас (РФ и Белоруссии - ред.) есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологий, в цифровой экономике", - сказал Мишустин.

Он отметил, что белорусская делегация познакомится с решениями и разработками, которые есть в арсенале правительства РФ. "Связанные с государственным управлением, с управлением национальными проектами, информационно-технологической платформой, в том числе электронного правительства", - сказал Мишустин, добавив, что будет рад услышать, какие есть решения в этой области у белорусских коллег.

Позже Мишустин и Головченко посетили офис Федеральной налоговой службы России. В ходе визита была продемонстрирована работа личных кабинетов налогоплательщиков, информационных сервисов распределенного реестра, IT-решений, которые были внедрены в рамках поддержки граждан и бизнеса в период пандемии, также была представлена автоматизированная система "АСК НДС-2".

О назначении главы Госкомвоенпрома Головченко на пост премьера стало известно 4 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое решение тем, что это надежный человек и неплохой организатор. При этом белорусский лидер потребовал от нового состава правительства снизить зависимость от России за счет диверсификации рынков сбыта собственной продукции и, соответственно, привлечения валюты из-за рубежа. Сам Головченко также заявил, что считает первоочередной задачей избавление экономики республики от углеводородной и "иной конъюнктурной зависимости".