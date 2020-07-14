СК проверит сообщения о душившем женщину санитаре в Свердловской области

Ранее видео с инцидентом было опубликовано в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как медик не пускает пришедшего в больницу мужчину, потому что учреждение закрыто на обработку, после чего нецензурно оскорбляет пациента и его спутницу. В ходе словесной перепалки сотрудник больницы начинает душить женщину, вступившуюся за своего мужа.