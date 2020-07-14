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СК проверит сообщения о душившем женщину санитаре в Свердловской области
Свердловские следователи начали проверку по сообщениям о конфликте между сотрудником больницы в Краснотурьинске и посетительницей, в ходе которого медик начал... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:24
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
краснотурьинск
происшествия
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свердловская область
краснотурьинск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, краснотурьинск, происшествия

СК проверит сообщения о душившем женщину санитаре в Свердловской области

16:24 14.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку по сообщениям о конфликте между сотрудником больницы в Краснотурьинске и посетительницей, в ходе которого медик начал душить женщину, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее видео с инцидентом было опубликовано в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как медик не пускает пришедшего в больницу мужчину, потому что учреждение закрыто на обработку, после чего нецензурно оскорбляет пациента и его спутницу. В ходе словесной перепалки сотрудник больницы начинает душить женщину, вступившуюся за своего мужа.
"Организована доследственная проверка по сообщению о ненадлежащем оказании помощи пациенту Краснотурьинской городской больницы. Согласно предварительным данным проверки, у входа в местную больницу санитар выражался нецензурной бранью в адрес пациента, которому была необходима медицинская помощь в связи с переломом пятки, после чего санитар причинил телесные повреждения супруге пациента", - говорится в сообщении СУСК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьКраснотурьинскПроисшествия
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