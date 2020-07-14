СК проверит сообщения о душившем женщину санитаре в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку по сообщениям о конфликте между сотрудником больницы в Краснотурьинске и посетительницей, в ходе которого медик начал душить женщину, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее видео с инцидентом было опубликовано в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как медик не пускает пришедшего в больницу мужчину, потому что учреждение закрыто на обработку, после чего нецензурно оскорбляет пациента и его спутницу. В ходе словесной перепалки сотрудник больницы начинает душить женщину, вступившуюся за своего мужа.
"Организована доследственная проверка по сообщению о ненадлежащем оказании помощи пациенту Краснотурьинской городской больницы. Согласно предварительным данным проверки, у входа в местную больницу санитар выражался нецензурной бранью в адрес пациента, которому была необходима медицинская помощь в связи с переломом пятки, после чего санитар причинил телесные повреждения супруге пациента", - говорится в сообщении СУСК.