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Профсоюз предложил главе "АвтоВАЗа" выдать премии сотрудникам из-за жары
Первичная профсоюзная организация "АвтоВАЗа" обратилась к главе компании с предложением премировать рабочих за обеспечение деятельности завода в период... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:41
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погода, автоваз, тольятти, общество

Профсоюз предложил главе "АвтоВАЗа" выдать премии сотрудникам из-за жары

16:41 14.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ" / Перейти в фотобанк"АвтоВАЗ" начал производить на своем заводе в Тольятти внедорожники Niva под маркой Lada
АвтоВАЗ начал производить на своем заводе в Тольятти внедорожники Niva под маркой Lada
© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ"
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первичная профсоюзная организация "АвтоВАЗа" обратилась к главе компании с предложением премировать рабочих за обеспечение деятельности завода в период аномальной жары, говорится в сообщении на сайте профсоюза.
"Аномально высокая температура воздуха в нашем регионе негативно сказалась на условиях труда для коллектива "АвтоВАЗа". Несмотря на это, работники завода выполняли и продолжают ответственно выполнять свои трудовые обязанности, в том числе при необходимости дают свое согласие администрации на предложение поработать в выходные дни и сверхурочно", - подчеркивает профсоюз.
"Учитывая данные обстоятельства, профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" направил письменное обращение в адрес президента общества о выплате премии работникам за обеспечение деятельности предприятия в условиях повышенной температуры воздуха. О ходе рассмотрения нашего обращения мы будем держать вас в курсе", - также говорится в сообщении.
Температура воздуха в Тольятти, где располагаются основные производственные мощности "АвтоВАЗа", 14 июля поднялась до отметки +33 градусов, следует из метеорологических сводок.
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