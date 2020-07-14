Профсоюз предложил главе "АвтоВАЗа" выдать премии сотрудникам из-за жары

"Учитывая данные обстоятельства, профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" направил письменное обращение в адрес президента общества о выплате премии работникам за обеспечение деятельности предприятия в условиях повышенной температуры воздуха. О ходе рассмотрения нашего обращения мы будем держать вас в курсе", - также говорится в сообщении.