Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574342916.html
В ВТБ Онлайн можно приобрести биржевые инвестфонды
ВТБ расширил возможности для инвестирования через мобильный и интернет-банк - отныне в ВТБ Онлайн можно покупать биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ),... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:21
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:30:3072:1758_1400x0_80_0_0_bfe5c9960fdb0db2e6db586a420a0666.jpg
https://ria.ru/20200714/1574326585.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:30:3072:1758_1400x0_80_0_0_bfe5c9960fdb0db2e6db586a420a0666.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_68217f3cda81b3472ff813f475349f15.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_756:0:2804:2048_1400x0_80_0_0_d822b7f0d724027ed047eda1fdf24af7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика

В ВТБ Онлайн можно приобрести биржевые инвестфонды

16:22 14.07.2020
53
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВТБ расширил возможности для инвестирования через мобильный и интернет-банк - отныне в ВТБ Онлайн можно покупать биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), сообщает пресс-служба банка.
Клиенты ВТБ смогут приобрести БПИФ в рублях, долларах или евро.
Биржевые инвестиционные фонды представляют собой готовые портфели ценных бумаг, преимуществом которых является возможность вкладывать деньги сразу во множество ценных бумаг, что позволяет максимально снизить риск инвестиций. Кроме того, начать инвестировать можно с одного пая, что обеспечивает низкую стоимость стартовых вложений.
"ВТБ сегодня предоставляет самую широкую линейку биржевых инвестиционных фондов в стране. Этот продукт появился всего год назад на российском рынке и за это время успел стать достаточно популярным. Даже при совсем небольших суммах вложений он дает возможность инвестировать в широко диверсифицированный портфель бумаг, комиссии при этом минимальны. Купить его станет теперь еще проще, напрямую в ВТБ Онлайн. Сделать инвестиции понятным и доступным способом приумножения средств – наш стратегический приоритет", - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Вчера, 12:57
ВТБ Факторинг в период пандемии поддержал системообразующие компании
По словам руководителя департамента цифрового бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, после запуска онлайн-покупки ценных бумаг в банке увидели повышенный интерес к этому виду вложений и приняли решение расширить возможности для начинающих инвесторов.
В пресс-службе напомнили, что в апреле банк реализовал в ВТБ Онлайн покупку облигаций ВТБ и ОФЗ-н.
000000
Обсудить 0
ВТБНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
ВТБ Факторинг в период пандемии поддержал системообразующие компании
Здание Государственной Думы РФ
Госдума ратифицировала протокол к соглашению с Венесуэлой о кредите
Продукция завода РУСАЛ Саяногорск
"Русал" предложил сменить менеджмент "Норникеля"
Табличка на здании компании Роснефть
На комплексе "Звезда" провели уникальную операцию
Пешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
РБК: мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка
Баннеры МСП банка
МСП Банк одобрил кредиты на возобновление работы МСП на 2,5 млрд рублей
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов на церемонии вручения Государственных премий 2017 года. 12 июня 2018
Путин встретится с главой НМИЦ эндокринологии Минздрава Дедовым
Окаменелости детеныша тираннозавра
Палеонтологический парк появится в Ленобласти к 2021 году
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Защита ЕС со стороны США уже не разумеется сама собой, заявила Меркель
Отделение банка ВТБ
ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей
Самолет в небе над международным аэропортом Шереметьево
Мишустин рассказал, как будут принимать решения по международным рейсам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство выделило "Аэрофлоту" госгарантии на 70 миллиардов рублей
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов
Глава Минвостокразвития прокомментировал закон об арктических льготах
Телефонные и интернет-провода
Минкомсвязь обсудит создание группировки спутников для быстрого интернета
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Лента новостейМолния