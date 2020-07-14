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В Волгоградской области загорелся подземный газопровод
Подземный газопровод загорелся в Котельниковском районе Волгоградской области, горит очагами общей площадью 200 квадратных метров, сообщает в четверг... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
котельниковский район
происшествия
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волгоградская область
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, котельниковский район, происшествия

В Волгоградской области загорелся подземный газопровод

16:20 14.07.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Подземный газопровод загорелся в Котельниковском районе Волгоградской области, горит очагами общей площадью 200 квадратных метров, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, около 15.00 по местному времени (14.00 мск) поступило сообщении о возгорании на ответвлении магистрального газопровода "Починки - Изобильное" в Котельниковском районе.
"Газопровод подземный. Горение происходит из-под земли отдельными очагами на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.
Отмечается, что пожарные перекрыли доступ кислорода к очагу возгорания, идет проливка и засыпка грунтом. По информации МЧС, угрозы распространения огня нет, пострадавших - тоже.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьКотельниковский районПроисшествия
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