В Германии число заразившихся коронавирусом за сутки составило 412

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло на 412 за минувшие сутки, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 159 новых случаях и одном летальном исходе, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигало 9064.
По последним данным, общее количество выявленных случаев заражения в Германии составляет 199 375, с начала эпидемии скончались 9068 пациентов с коронавирусом.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 350), Северном Рейне-Вестфалии (45 115) и Баден-Вюртемберге (36 111). В Берлине выявлены 8 656 случаев инфицирования. Меньше всего заражений зафиксировано в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания - 804.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.