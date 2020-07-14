В Германии число заразившихся коронавирусом за сутки составило 412

Днем ранее сообщалось о 159 новых случаях и одном летальном исходе, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигало 9064.

По последним данным, общее количество выявленных случаев заражения в Германии составляет 199 375, с начала эпидемии скончались 9068 пациентов с коронавирусом.