Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574342532.html
В Германии число заразившихся коронавирусом за сутки составило 412
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло на 412 за минувшие сутки, сообщает институт Роберта Коха, который входит в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
баден-вюртемберг
здоровье - общество
воз
бавария
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f5c8a8bbb5c1bcff831e52d1734ab7eb.jpg
баден-вюртемберг
бавария
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f5c8a8bbb5c1bcff831e52d1734ab7eb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5b43ae22b0dd4c8ab06436d99fd51707.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_51:0:2099:2048_1400x0_80_0_0_87bc59643632286c6a5469341ebe5646.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, баден-вюртемберг, здоровье - общество, воз, бавария, берлин (город), в мире

В Германии число заразившихся коронавирусом за сутки составило 412

16:16 14.07.2020
781
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Берлине
Автомобиль скорой помощи в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло на 412 за минувшие сутки, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 159 новых случаях и одном летальном исходе, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигало 9064.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
По последним данным, общее количество выявленных случаев заражения в Германии составляет 199 375, с начала эпидемии скончались 9068 пациентов с коронавирусом.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 350), Северном Рейне-Вестфалии (45 115) и Баден-Вюртемберге (36 111). В Берлине выявлены 8 656 случаев инфицирования. Меньше всего заражений зафиксировано в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания - 804.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
400001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБаден-ВюртембергЗдоровье - ОбществоВОЗБаварияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Киев
Телеканал "Прямой" подал иск к Нацсовету Украины по ТВ из-за проверки
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Штаб Бабарико оспорит отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Волгоградской области загорелся подземный газопровод
Ученые берут образцы грунта
Следы плутония из поврежденных реакторов Фукусимы найдены по всей Японии
Коронавирус COVID-19
В Китае оценили ход расшифровки генома коронавируса
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 18 983
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель не стала отвечать на вопрос о возможном преемнике
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки умер один человек с коронавирусом
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Защита ЕС со стороны США уже не разумеется сама собой, заявила Меркель
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией
Вид на Тбилиси, Грузия
Правительство Грузии получило право вводить ограничения без режима ЧП
Айсен Николаев
Глава Якутии предложил Минтрансу изменить маршрут автодороги "Вилюй"
Военная база в Египте
Эксперт считает, что Египет начал подготовку к военной операции
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин провел совещание рабочей группы по борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Лента новостейМолния