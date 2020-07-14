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Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО
В небе над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики стран НАТО, летевшие к государственной границе России, сообщили в Национальном центре... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:40
россия
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баренцево море
ввс сша
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не надо их перехватывать. наоборот надо заманить на территорию РФ пусть углубятся хотя бы на 1 км - и тогда сбивать без предупреждений. если беспилотник - можно вообще сбивать даже если не приблизились к границе РФ. просто сбивать таким же беспилотником. и сказать, ой извиняемся, кривизна земли, ошибка геопозиционирования, восстание машин и т.д.
112
Норвегия должна базу НАТО поставить с ядерными ракетами
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черное море
баренцево море
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РИА Новости
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353
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россия, черное море, баренцево море, ввс сша, военно-морские силы сша, норвегия, сша, безопасность, в мире

Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО

16:16 14.07.2020 (обновлено: 16:40 14.07.2020)
16426
CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint"Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint"
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В небе над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики стран НАТО, летевшие к государственной границе России, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Для идентификации и перехвата целей в воздух подняли истребители дежурных сил ПВО Северного флота и Южного военного округа.
Выяснилось, что в небе над Баренцевым морем находился разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии, над Черным — разведывательные самолеты Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотник MQ-9А "Рипер" ВВС США.
Российские истребители сопроводили воздушные суда на безопасном расстоянии, а после того как те удалились от госграницы, вернулись на аэродромы базирования.
Государственную границу России иностранные самолеты не нарушили, полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Многофункциональный истребитель Су-35
11 июля, 14:19
Российские истребители перехватили самолет-разведчик США у границы
2839936526
Обсудить 32
РоссияЧерное мореБаренцево мореВВС СШАВоенно-морские силы СШАНорвегияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
не надо их перехватывать. наоборот надо заманить на территорию РФ пусть углубятся хотя бы на 1 км - и тогда сбивать без предупреждений. если беспилотник - можно вообще сбивать даже если не приблизились к границе РФ. просто сбивать таким же беспилотником. и сказать, ой извиняемся, кривизна земли, ошибка геопозиционирования, восстание машин и т.д.
14 июля, 16:24
Yerik Beissen
88141009
Норвегия должна базу НАТО поставить с ядерными ракетами
14 июля, 17:12
Павлуша Кукакин
12500022
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