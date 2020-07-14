Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО

Для идентификации и перехвата целей в воздух подняли истребители дежурных сил ПВО Северного флота и Южного военного округа.

Российские истребители сопроводили воздушные суда на безопасном расстоянии, а после того как те удалились от госграницы, вернулись на аэродромы базирования.