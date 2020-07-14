https://ria.ru/20200714/1574342483.html
Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО
В небе над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики стран НАТО, летевшие к государственной границе России, сообщили в Национальном центре... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:16
2020-07-14T16:40
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https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574211109.html
Yerik Beissen
не надо их перехватывать. наоборот надо заманить на территорию РФ пусть углубятся хотя бы на 1 км - и тогда сбивать без предупреждений. если беспилотник - можно вообще сбивать даже если не приблизились к границе РФ. просто сбивать таким же беспилотником. и сказать, ой извиняемся, кривизна земли, ошибка геопозиционирования, восстание машин и т.д.
112
Павлуша Кукакин
Норвегия должна базу НАТО поставить с ядерными ракетами
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, баренцево море, ввс сша, военно-морские силы сша, норвегия, сша, безопасность, в мире