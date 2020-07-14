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Телеканал "Прямой" подал иск к Нацсовету Украины по ТВ из-за проверки
Украинский телеканал "Прямой" подал иск в Окружной административный суд Киева к Национальному совету страны по вопросам телевидения и радиовещания в связи с... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:14
владимир макеенко
петр порошенко
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир макеенко, петр порошенко, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Телеканал "Прямой" подал иск к Нацсовету Украины по ТВ из-за проверки

16:14 14.07.2020
135
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Украинский телеканал "Прямой" подал иск в Окружной административный суд Киева к Национальному совету страны по вопросам телевидения и радиовещания в связи с проведением внеплановой проверки в январе 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба суда.
Девятого января 2020 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала "Прямой" из-за слов ведущего, в которых якобы содержалось "посягательство на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского".
Студия телеканала NewsOne
21 мая, 13:47
Нацсовет Украины по ТВ проверит телеканал NewsOne
"В Окружной административный суд города Киева поступило заявление "Телеканала "Прямой" к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 9 января 2020 года, которым была назначена внеплановая выездная проверка телеканала "Прямой", - говорится в сообщении на сайте суда.
Отмечается, что сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу по указанному иску.
Телеканал "Прямой" принадлежит Владимиру Макеенко, однако его ассоциируют с экс-президентом Петром Порошенко. Ранее Порошенко давал показания в Госбюро расследований по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". В ноябре у владельца телеканала Макеенко также прошли обыски.
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6 марта, 18:44Медиавойны
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Владимир МакеенкоПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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