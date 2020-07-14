Телеканал "Прямой" подал иск к Нацсовету Украины по ТВ из-за проверки

"В Окружной административный суд города Киева поступило заявление "Телеканала "Прямой" к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 9 января 2020 года, которым была назначена внеплановая выездная проверка телеканала "Прямой", - говорится в сообщении на сайте суда.