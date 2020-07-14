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Штаб Бабарико оспорит отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты
Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико будет оспаривать в Верховном суде Белоруссии отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты республики,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T17:51
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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353
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президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Штаб Бабарико оспорит отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты

16:14 14.07.2020 (обновлено: 17:51 14.07.2020)
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© Sputnik / Сергей ПушкинКандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
© Sputnik / Сергей Пушкин
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико будет оспаривать в Верховном суде Белоруссии отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты республики, заявил во вторник юрист штаба Максим Знак.
"Безусловно, мы будем бороться с точки зрения подачи жалобы в Верховный суд, это будет сделано сразу после получения копии решения Центральной комиссии", - заявил Знак журналистам, трансляция велась в интернете.
По словам юриста, жалоба в Верховный суд будет окончательно подготовлена и подана после того, как штаб получит решение ЦИК об отказе в регистрации Бабарико кандидатом в президенты. "Нам сказали, завтра после 12.00 (совпадает с мск) это будет возможно", - уточнил он.
Знак также сообщил, что по долгу службы регулярно бывает в Верховном суде Белоруссии, и отметил, что "там работают компетентные профессиональные судьи". "Поэтому до судебного процесса я бы не хотел делать категоричное какое-то заявление, что судьба предрешена", - сказал юрист.
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Кроме того, он сообщил, что адвокаты Бабарико из-за ситуации, в которой оказался политик, планируют обратиться во все международные организации, в которые возможно, в соответствии с ратифицированными Белоруссией международными документами. В ряд таких организаций, по словам Знака, такие жалобы уже поданы.
Согласно действующему белорусскому законодательству, решение об отказе в регистрации кандидатом с указанием оснований выдается не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения, оно может быть обжаловано в Верховном суде в трехдневный срок. Верховный суд со своей стороны рассматривает жалобу также в трехдневный срок, и его решение является окончательным.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. ЦИК на заседании во вторник отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Как пояснила глава ЦИК Лидия Ермошина, это связано с тем, что в представленной политиком декларации о доходах и имуществе есть "несоответствия", а в работе по выдвижению Бабарико на пост кандидата участвовали иностранные организации. В частности, как указала Ермошина со ссылкой на информацию, полученную от Комитета госконтроля республики, в декларации не отражены находящиеся в фактической собственности Бабарико материальные средства и недвижимость, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур.
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