Штаб Бабарико оспорит отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты

МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Штаб экс-главы Белгазпромбанка Штаб экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико будет оспаривать в Верховном суде Белоруссии отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты республики, заявил во вторник юрист штаба Максим Знак.

"Безусловно, мы будем бороться с точки зрения подачи жалобы в Верховный суд, это будет сделано сразу после получения копии решения Центральной комиссии", - заявил Знак журналистам, трансляция велась в интернете.

По словам юриста, жалоба в Верховный суд будет окончательно подготовлена и подана после того, как штаб получит решение ЦИК об отказе в регистрации Бабарико кандидатом в президенты. "Нам сказали, завтра после 12.00 (совпадает с мск) это будет возможно", - уточнил он.

Знак также сообщил, что по долгу службы регулярно бывает в Верховном суде Белоруссии, и отметил, что "там работают компетентные профессиональные судьи". "Поэтому до судебного процесса я бы не хотел делать категоричное какое-то заявление, что судьба предрешена", - сказал юрист.

Кроме того, он сообщил, что адвокаты Бабарико из-за ситуации, в которой оказался политик, планируют обратиться во все международные организации, в которые возможно, в соответствии с ратифицированными Белоруссией международными документами. В ряд таких организаций, по словам Знака, такие жалобы уже поданы.

Согласно действующему белорусскому законодательству, решение об отказе в регистрации кандидатом с указанием оснований выдается не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения, оно может быть обжаловано в Верховном суде в трехдневный срок. Верховный суд со своей стороны рассматривает жалобу также в трехдневный срок, и его решение является окончательным.