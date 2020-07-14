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Собянин провел совещание рабочей группы по борьбе с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел селекторное совещание рабочей группы госсовета по противодействию распространению коронавируса, где обсудил... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:21
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353
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Собянин провел совещание рабочей группы по борьбе с коронавирусом

16:10 14.07.2020 (обновлено: 16:21 14.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел селекторное совещание рабочей группы госсовета по противодействию распространению коронавируса, где обсудил проведение исследований популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица, губернаторы субъектов Федерации.
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"На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции в отдельных регионах России,... соблюдения санитарно-эпидемиологических мер безопасности в магазинах, на предприятиях общественного питания и иных объектах обслуживания населения, проведения исследований популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также обсуждались вопросы организации безопасного приема отдыхающих в курортных регионах и реализации антикризисных мер поддержки бизнеса, включая малое и среднее предпринимательство.
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Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации. Руководителем рабочей группы назначен Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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