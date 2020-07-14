Собянин провел совещание рабочей группы по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел селекторное совещание рабочей группы госсовета по противодействию распространению коронавируса , где обсудил проведение исследований популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица, губернаторы субъектов Федерации.

"На совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции в отдельных регионах России,... соблюдения санитарно-эпидемиологических мер безопасности в магазинах, на предприятиях общественного питания и иных объектах обслуживания населения, проведения исследований популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также обсуждались вопросы организации безопасного приема отдыхающих в курортных регионах и реализации антикризисных мер поддержки бизнеса, включая малое и среднее предпринимательство.

Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации . Руководителем рабочей группы назначен Собянин.