Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая в этом году традиционно пройдет в Гостином дворе с 11 по 13 сентября, объединит более 50 российских галерей, впервые участие в смотре также подтвердила известная французская галерея Perrotin, сообщает пресс-служба мероприятия во вторник.

"Из года в год ярмарка Cosmoscow собирает передовые российские галереи и высококлассную группу международных галерей. Несмотря на все трудности, с которыми мы все столкнулись в этом году, наши постоянные участники снова с нами. Мы глубоко ценим их доверие и рады, что к их числу присоединяются новые галереи – включая таких серьезных игроков на международной арт-сцене, как Perrotin Gallery. Cosmoscow 2020 не только пройдет в привычном масштабе, но и предложит посетителям новые проекты, которые мы объявим в августе", - цитирует пресс-служба директора ярмарки Маргариту Пушкину.