https://ria.ru/20200714/1574341451.html
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая в этом году традиционно пройдет в Гостином дворе с 11 по 13 сентября, объединит более 50... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:08
2020-07-14T16:08
культура
новости культуры
выставки
cosmoscow
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, cosmoscow
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая в этом году традиционно пройдет в Гостином дворе с 11 по 13 сентября, объединит более 50 российских галерей, впервые участие в смотре также подтвердила известная французская галерея Perrotin, сообщает пресс-служба мероприятия во вторник.
"Из года в год ярмарка Cosmoscow собирает передовые российские галереи и высококлассную группу международных галерей. Несмотря на все трудности, с которыми мы все столкнулись в этом году, наши постоянные участники снова с нами. Мы глубоко ценим их доверие и рады, что к их числу присоединяются новые галереи – включая таких серьезных игроков на международной арт-сцене, как Perrotin Gallery. Cosmoscow 2020 не только пройдет в привычном масштабе, но и предложит посетителям новые проекты, которые мы объявим в августе", - цитирует пресс-служба директора ярмарки Маргариту Пушкину.
На ярмарке будут представлены более 50 российских галерей, также впервые участником станет известная галерея Perrotin, основанная французским арт-дилером с мировым именем Эммануэлем Перротаном.
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow призвана объединить коллекционеров, галеристов и художников со всего мира. Главная цель – развитие российского арт-рынка и интеграция российских художников в международный контекст.