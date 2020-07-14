Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200714/1574341451.html
Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая в этом году традиционно пройдет в Гостином дворе с 11 по 13 сентября, объединит более 50... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:08
культура
новости культуры
выставки
cosmoscow
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155840/97/1558409762_0:68:3086:1803_1400x0_80_0_0_4d551fa19c8ca373326f9325e0d94ad5.jpg
https://ria.ru/20190907/1558410032.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155840/97/1558409762_0:68:3086:1803_1400x0_80_0_0_4d551fa19c8ca373326f9325e0d94ad5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155840/97/1558409762_64:0:2795:2048_1400x0_80_0_0_251f1c8b86804de7765b3669bb3b61c8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155840/97/1558409762_405:0:2453:2048_1400x0_80_0_0_f68cfefc4c36c502f0e36b657d95c5ca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, выставки, cosmoscow

Более 50 российских галерей примут участие в ярмарке Cosmoscow

16:08 14.07.2020
51
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПосетители галереи Giorgio Persano (Турин) на открытии ярмарки современного искусства Cosmoscow
Посетители галереи Giorgio Persano (Турин) на открытии ярмарки современного искусства Cosmoscow
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, которая в этом году традиционно пройдет в Гостином дворе с 11 по 13 сентября, объединит более 50 российских галерей, впервые участие в смотре также подтвердила известная французская галерея Perrotin, сообщает пресс-служба мероприятия во вторник.
"Из года в год ярмарка Cosmoscow собирает передовые российские галереи и высококлассную группу международных галерей. Несмотря на все трудности, с которыми мы все столкнулись в этом году, наши постоянные участники снова с нами. Мы глубоко ценим их доверие и рады, что к их числу присоединяются новые галереи – включая таких серьезных игроков на международной арт-сцене, как Perrotin Gallery. Cosmoscow 2020 не только пройдет в привычном масштабе, но и предложит посетителям новые проекты, которые мы объявим в августе", - цитирует пресс-служба директора ярмарки Маргариту Пушкину.
На ярмарке будут представлены более 50 российских галерей, также впервые участником станет известная галерея Perrotin, основанная французским арт-дилером с мировым именем Эммануэлем Перротаном.
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow призвана объединить коллекционеров, галеристов и художников со всего мира. Главная цель – развитие российского арт-рынка и интеграция российских художников в международный контекст.
Девушка на стенде Orekhov Gallery во время открытия ярмарки современного искусства Cosmoscow в Москве.
7 сентября 2019, 08:00Культура
Спасательный круг для современного искусства. Что покупают на Cosmoscow
000001
КультураНовости культурыВыставкиCosmoscow
Рекомендуем
Гала-концерт Песни для Аллы
Рома Зверь выступил с уличными музыкантами в Санкт-Петербурге
Роджер Тейлор - Isolation
Барабанщик The Queen выложил клип на песню про изоляцию
Артур Пирожков - Перетанцуй меня
Новый клип Артура Пирожкова набрал более двух миллионов просмотров
Кадр из фильма Джокер
Тодд Филлипс опубликовал не изданные ранее кадры со съемок "Джокера"
Стоп-кадр трейлера сольного выступления Ника Кейва
Ник Кейв поделился трейлером своего сольного выступления в пустом зале
Скриншот мультфильма Стартрек: Нижние палубы
В Сети появился трейлер мультфильма "Стартрек: Нижние палубы"
Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards
Дженнифер Лопес рассказала, что работает над новой музыкой
Полиция в Афганистане
В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980)
Пятый эпизод "Звездных войн" стал лидером проката в США
Панорама города Якутска
В Якутии продлили режим ограничений
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Открытое горение на подземном газопроводе под Волгоградом ликвидировали
Актер Вин Дизель
СМИ узнали, куда отправят Вин Дизеля в "Форсаже 9"
Продюсер Яна Рудковская
"Смотрю вам мало крови": Рудковская прокомментировала ситуацию с Дакотой
Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии
Дело двух инструкторов о гибели детей на Сямозере вернули в суд
Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак
В СФ предложили принять законопроект Турчака о такси
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Лента новостейМолния