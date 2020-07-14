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ФАС возбудит дело о продаже экспресс-тестов на COVID-19 в торговых сетях
Федеральная антимонопольная служба России планирует возбудить дело за продажу экспресс-тестов на коронавирус населению в торговых сетях, тестирование на... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:04
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353
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ФАС возбудит дело о продаже экспресс-тестов на COVID-19 в торговых сетях

16:04 14.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России планирует возбудить дело за продажу экспресс-тестов на коронавирус населению в торговых сетях, тестирование на COVID-19 должны проводить специалисты, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.
"Мы получили разъяснение Роспотребнадзора и Росздравнадзора, что использовать тест-системы против COVID-19 могут только квалифицированные медицинские работники, имеющие соответствующие лицензии. Это значит, что продажа гражданам экспресс-тестов в торговых сетях является нарушением законодательства... Мы готовим соответствующее антимонопольное дело, которое будет в ближайшее время возбуждено, расследовано и виновные понесут за это наказание", - сказал он в интервью газете "Московский комсомолец".
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Артемьев также отметил, что недостатка экспресс-тестов в России не наблюдается.
"Понятно, что люди, не имеющие соответствующей медицинской квалификации, могут в состоянии тревоги совершить трагическую ошибку и нанести вред своему здоровью и здоровью близких. Поэтому призываю всех граждан делать экспресс-тесты в соответствующих медучреждениях. Слава богу, и в Москве, и по всей России их достаточно", - подчеркнул он.
По состоянию на 14 июля экспресс-тесты на антитела к коронавирусу можно найти в продаже на сайтах российских аптек и маркетплейсов, цены варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Игорь АртемьевМоскваПроисшествия
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