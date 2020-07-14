ФАС возбудит дело о продаже экспресс-тестов на COVID-19 в торговых сетях

Артемьев также отметил, что недостатка экспресс-тестов в России не наблюдается.

По состоянию на 14 июля экспресс-тесты на антитела к коронавирусу можно найти в продаже на сайтах российских аптек и маркетплейсов, цены варьируются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.