В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс

Ранее Верховный суд США постановил, что казни в федеральных тюрьмах могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.

Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана . Казнь была совершена с помощью смертельной инъекции.

В 1999 году Ли был признан виновным в убийстве торговца оружием и членов его семьи. По данным обвинителей, подсудимый состоял в ультраправой организации, целью которой являлось построение общества из представителей белой расы.

Перед казнью Ли еще раз заявил о своей невиновности.