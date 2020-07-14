https://ria.ru/20200714/1574340704.html
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:59
2020-07-14T16:21
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Naum Vygodsky
"Перед казнью Ли еще раз заявил о своей невиновности." - вот она, американская Фемида. Казнили невиновного.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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индиана, сша, в мире
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
В США
провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
Ранее Верховный суд США постановил, что казни в федеральных тюрьмах могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.
Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана
. Казнь была совершена с помощью смертельной инъекции.
В 1999 году Ли был признан виновным в убийстве торговца оружием и членов его семьи. По данным обвинителей, подсудимый состоял в ультраправой организации, целью которой являлось построение общества из представителей белой расы.
Перед казнью Ли еще раз заявил о своей невиновности.
С 1976 года, когда Верховный суд восстановил применение смертной казни, в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных. Из них лишь трое подпадали под юрисдикцию федеральных властей. Последняя федеральная казнь на данный момент была проведена в 2003 году. Сейчас в федеральных тюрьмах содержатся около 60 осужденных к высшей мере наказания.