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В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:21
индиана
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Дикари
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"Перед казнью Ли еще раз заявил о своей невиновности." - вот она, американская Фемида. Казнили невиновного.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
индиана, сша, в мире

В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

15:59 14.07.2020 (обновлено: 16:21 14.07.2020)
16235
© REUTERS / Bryan WoolstonФедеральная тюрьма Терре-Хот в штате Индиана
Федеральная тюрьма Терре-Хот в штате Индиана
© REUTERS / Bryan Woolston
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее Верховный суд США постановил, что казни в федеральных тюрьмах могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.
Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Казнь была совершена с помощью смертельной инъекции.
© AFP 2020 / HandoutДэниэл Льюис Ли
Дэниэл Льюис Ли
© AFP 2020 / Handout
Дэниэл Льюис Ли
В 1999 году Ли был признан виновным в убийстве торговца оружием и членов его семьи. По данным обвинителей, подсудимый состоял в ультраправой организации, целью которой являлось построение общества из представителей белой расы.
Перед казнью Ли еще раз заявил о своей невиновности.
С 1976 года, когда Верховный суд восстановил применение смертной казни, в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных. Из них лишь трое подпадали под юрисдикцию федеральных властей. Последняя федеральная казнь на данный момент была проведена в 2003 году. Сейчас в федеральных тюрьмах содержатся около 60 осужденных к высшей мере наказания.
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ИндианаСШАВ мире
Популярные комментарии
Дикари
14 июля, 16:20
Николай Негодник
1001105
"Перед казнью Ли еще раз заявил о своей невиновности." - вот она, американская Фемида. Казнили невиновного.
14 июля, 16:28
Naum Vygodsky
541001
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