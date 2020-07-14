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Юрист прокомментировал отказ ЦИК Белоруссии зарегистрировать Бабарико
Юрист избирательного штаба Виктора Бабарико Максим Знак заявил, что для отказа политику в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии нет оснований. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:59
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РИА Новости
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353
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белгазпромбанк, виктор бабарико, лидия ермошина, белоруссия, в мире

Юрист прокомментировал отказ ЦИК Белоруссии зарегистрировать Бабарико

15:59 14.07.2020
546
© Sputnik / Сергей ПушкинВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© Sputnik / Сергей Пушкин
Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Юрист избирательного штаба Виктора Бабарико Максим Знак заявил, что для отказа политику в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии нет оснований.
С соответствующим заявлением Знак выступил на заседании Центризбиркома республики после того, как комиссия приняла решение отказать Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Глава ЦИК Лидия Ермошина зачитала письмо Комитета госконтроля (КГК), из которого следует, что в представленной политиком декларации о доходах и имуществе есть "несоответствия", а в работе по выдвижению Бабарико на пост кандидата в президенты участвовали иностранные организации. В частности, как указала Ермошина, в декларации не отражены находящиеся в фактической собственности Бабарико материальные средства и недвижимость, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур.
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"Мы хотим обратить внимание ЦИК, что в Избирательном кодексе есть причины для отмены регистрации. Если эти сведения, которые прозвучали, подтвердятся судом или документами, то в любой момент можно отменить регистрацию лица в качестве кандидата. В данный момент нет оснований", - заявил Знак.
Юрист также обратил внимание, что озвученное на заседании Ермошиной письмо КГК "составляет предмет обвинения", однако данная информация еще не была проанализирована судом, по обвинению пока не вынесен приговор. "То есть, на данный момент говорить, что эти данные соответствуют действительности, нет оснований. Если только в этом письме не содержатся конкретные факты, которые позволяют свидетельствовать, что информация, указанная в декларации, не соответствует действительности", - заметил Знак.
По его словам, согласно Избирательному кодексу Белоруссии, это две группы фактов: либо не указаны доходы, полученные за 2019 год, на сумму больше 20%, либо не указана недвижимость и акции каких-то организаций.
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"Насколько мы видим из представленной информации, там нет выписок из реестра, не указано, что Бабарико… является владельцем каких-то организаций. Указано, что якобы белорусские компании ему подконтрольны, так мы видели уже публикацию о данных учредителей - там нет Виктора Дмитриевича Бабарико... Если действительно в информации КГК идет речь о компаниях, которые якобы подконтрольны Виктору Дмитриевичу, то, возможно, это предмет для изучения в уголовном деле, но это не прямое основание (для отказа в регистрации кандидатом – ред.) с точки зрения Избирательного кодекса", - добавил юрист.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. КГК заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, были задержаны 18 июня. Всего же задержаны более 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, даче взятки. Он находится в СИЗО КГБ.
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