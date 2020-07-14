В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией

ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Польша хочет улучшения отношений с Россией, но смена посла на это не влияет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции во вторник в Варшаве

Ранее стало известно, что посол Польши Влодзимеж Марчиняк вскоре завершит свою дипломатическую миссию в Москве

Чапутович пока не стал называть фамилию нового посла. "Я знаю фамилию, но не буду пока информировать. Фамилия скоро появится", - сказал он.

"Я бы не связывал наши польско-российские отношения с фамилиями послов, хотя они и выполняют очень важную функцию", - добавил министр.

Чапутович отметил, что "мы хотим улучшения отношений с Россией, мы хотим разговора на эту тему, мы хотим диалога". "При этом мы пока не оцениваем позитивно высказывания представителей властей России относительно исторической политики", - добавил он.