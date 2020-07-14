Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574340202.html
В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией
Польша хочет улучшения отношений с Россией, но смена посла на это не влияет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции во... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:56
яцек чапутович
влодзимеж марчиняк
польша
москва
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153119/14/1531191404_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_bb586c078227b6b6b8ae85a3d1fcd7d5.jpg
https://ria.ru/20200421/1570340080.html
нам не нужно НИКАКИХ отношений с Польшей. вообще никаких. ни экспорта, ни импорта, ни реэкспорта, полное эмбарго на все. и запрет польским самолетам лететь через территорию РФ. пусть объездными путями через 2-3 пересадки летают. может тогджа наконец дойдет насколько Россия большая. и насколько они мелкие
27
А мы им Краков спасали... сколько бойцов Красной армии полегло при освобождении этой ржачи посполитой! Одним словом - тадеуши родства непомнящие.....
26
12
польша
москва
варшава
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/153119/14/1531191404_0:0:2500:1407_1400x0_80_0_0_bb586c078227b6b6b8ae85a3d1fcd7d5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153119/14/1531191404_148:0:2371:1667_1400x0_80_0_0_d837c09ad6cf082bc3dee2bb2301b9cd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153119/14/1531191404_426:0:2093:1667_1400x0_80_0_0_a803f996ec1904ed16a88b9f767dfff3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яцек чапутович, влодзимеж марчиняк, польша, москва, варшава, в мире

В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией

15:56 14.07.2020
2437
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Польша хочет улучшения отношений с Россией, но смена посла на это не влияет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции во вторник в Варшаве.
Ранее стало известно, что посол Польши Влодзимеж Марчиняк вскоре завершит свою дипломатическую миссию в Москве.
Чапутович пока не стал называть фамилию нового посла. "Я знаю фамилию, но не буду пока информировать. Фамилия скоро появится", - сказал он.
"Я бы не связывал наши польско-российские отношения с фамилиями послов, хотя они и выполняют очень важную функцию", - добавил министр.
Чапутович отметил, что "мы хотим улучшения отношений с Россией, мы хотим разговора на эту тему, мы хотим диалога". "При этом мы пока не оцениваем позитивно высказывания представителей властей России относительно исторической политики", - добавил он.
"Я хотел бы в широкой перспективе видеть улучшение польско-российских отношений. Особенно в свете будущего председательства Польши в ОБСЕ", - заключил польский министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
21 апреля, 12:09
Россия надеется на преодоление кризиса в отношениях с Польшей
125121542
Обсудить 12
Яцек ЧапутовичВлодзимеж МарчинякПольшаМоскваВаршаваВ мире
Популярные комментарии
нам не нужно НИКАКИХ отношений с Польшей. вообще никаких. ни экспорта, ни импорта, ни реэкспорта, полное эмбарго на все. и запрет польским самолетам лететь через территорию РФ. пусть объездными путями через 2-3 пересадки летают. может тогджа наконец дойдет насколько Россия большая. и насколько они мелкие
14 июля, 16:31
Yerik Beissen
2400003
А мы им Краков спасали... сколько бойцов Красной армии полегло при освобождении этой ржачи посполитой! Одним словом - тадеуши родства непомнящие.....
14 июля, 16:07
bay71b
2400002
Рекомендуем
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге
Защита ЕС со стороны США уже не разумеется сама собой, заявила Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель не стала отвечать на вопрос о возможном преемнике
Военная база в Египте
Эксперт считает, что Египет начал подготовку к военной операции
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО
Люди около Собора Святой Софии в Стамбуле
Турция ответила на критику Евросоюза по собору Святой Софии
Виктор Бабарико
Юрист прокомментировал отказ ЦИК Белоруссии зарегистрировать Бабарико
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Раде повторно предложили назначить Олега Уруского вице-премьером
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего
Ненашев: США теряют из-за пожара десантный корабль за миллиард долларов
Армянские военные
Ереван заявил, что Баку размещает артиллерию близ населенных пунктов
Аэропорт Пулково
Информация о "минировании" аэропорта "Пулково" не подтвердилась
Федеральная тюрьма Терре-Хот в штате Индиана
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Губернатор Курской области Роман Старовойт
Курский губернатор лишил чиновников премии за орфографические ошибки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01В Подмосковье восстановили электроснабжение более восьми тысяч человек
07:49В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
07:47В инфекционной больнице №2 в Москве более 120 пациентов лечатся от COVID
07:45В Афганистане погибли и пострадали более 2,6 тысячи граждан
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
Лента новостейМолния