https://ria.ru/20200714/1574340202.html
В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией
Польша хочет улучшения отношений с Россией, но смена посла на это не влияет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции во... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:56
2020-07-14T15:56
яцек чапутович
влодзимеж марчиняк
польша
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в мире
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Yerik Beissen
нам не нужно НИКАКИХ отношений с Польшей. вообще никаких. ни экспорта, ни импорта, ни реэкспорта, полное эмбарго на все. и запрет польским самолетам лететь через территорию РФ. пусть объездными путями через 2-3 пересадки летают. может тогджа наконец дойдет насколько Россия большая. и насколько они мелкие
27
bay71b
А мы им Краков спасали... сколько бойцов Красной армии полегло при освобождении этой ржачи посполитой! Одним словом - тадеуши родства непомнящие.....
26
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польша
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варшава
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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яцек чапутович, влодзимеж марчиняк, польша, москва, варшава, в мире
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Польша
хочет улучшения отношений с Россией, но смена посла на это не влияет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
на пресс-конференции во вторник в Варшаве
.
Ранее стало известно, что посол Польши Влодзимеж Марчиняк
вскоре завершит свою дипломатическую миссию в Москве
.
Чапутович пока не стал называть фамилию нового посла. "Я знаю фамилию, но не буду пока информировать. Фамилия скоро появится", - сказал он.
"Я бы не связывал наши польско-российские отношения с фамилиями послов, хотя они и выполняют очень важную функцию", - добавил министр.
Чапутович отметил, что "мы хотим улучшения отношений с Россией, мы хотим разговора на эту тему, мы хотим диалога". "При этом мы пока не оцениваем позитивно высказывания представителей властей России относительно исторической политики", - добавил он.
"Я хотел бы в широкой перспективе видеть улучшение польско-российских отношений. Особенно в свете будущего председательства Польши в ОБСЕ", - заключил польский министр.