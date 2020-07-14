Меркель не стала отвечать на вопрос о возможном преемнике

БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась отвечать на вопрос, видит ли она в премьер-министре Баварии Маркус Зёдере потенциал к тому, чтобы стать кандидатом в канцлеры в 2021 году, отметив при этом, что считает его очень хорошим главой регионального правительства.

"Вы знаете, что я как федеральный канцлер не будут участвовать в следующих выборах (в 2021 году). С этим связано то, что я должна соблюдать особую сдержанность в вопросе того, кто придет после меня, поэтому не могу это никаким образом комментировать. Могу только сказать, что у Баварии очень хороший премьер-министр", - заявила Меркель на пресс-конференции с Зёдером, с которым она провела во вторник встречу в Баварии.

Меркель встречалась с Зёдером во дворце Херренкимзе на одноименно острове на озере Кимзе, немецкая пресса активно освещала этот визит, в результате один из журналистов поинтересовался, планирует ли канцлер провести аналогичные по масштабу освещения в СМИ встречи с другими потенциальными кандидатам на пост канцлера. "Я всегда говорила и в отношении этого приглашения, что когда меня приглашают другие кабинеты министров (регионов ФРГ), независимо от того, борются ли они за пост председательства ХДС (Христианско-демократическая партия, к которой принадлежит Меркель), то я посещу и другие кабинеты министров", - отметила Меркель.

В свою очередь Зёдер указал, что встреча с Меркель, по его мнению, "это знак нового знакомства друг с другом в тяжелый год". "Это решающее, не другие вопросы, а этот общий путь", - добавил Зёдер.

Отвечая на вопрос, чему он научился у Меркель, Зёдер отметил, что следует принципу канцлера, что в сложные времена "в спокойствии - сила", который, по его словам, помог ему в борьбе с пандемией коронавируса и который он услышал от самой Меркель. В частности, Зёдер употреблял эту фразу в апреле, когда в Германии начали смягчать меры контроля. Он добавил, что этот лозунг мог бы стать девизом правительства Баварии.

Меркель добавила, что во время борьбы с первой волной пандемии "необычно плотно" работала вместе с Зёдером в рамках механизма консультаций федерального и региональных правительств, оценив эту совместную работу как "очень, очень хорошую". "Эта пандемия коронавируса очень, очень сложный вызов для нас. Я думаю, что федеральное и региональные правительства будут работать и дальше очень хорошо. Я считаю, что при всех различиях и разных подходах, наша федеративная система себя оправдала", - заявила она.

Опросы общественного мнения на фоне пандемии показывают высокий рейтинг Зёдера. Так, июльский опрос телеканала ZDF показал, что 64% немцев считают баварского премьера "наиболее подходящим на должность канцлера" (27% так не считают). Его ближайший конкурент - министр финансов Олаф Шольц (за 48%, против 42%). Кандидат на пост председателя ХДС, лидер которой, как правило, становится претендентом на пост канцлера в случае победы ХДС/ ХСС на выборах, Фридрих Мерц получил поддержку лишь 31%, большинство в 55% не видят его на посту канцлера.

Зёдер регулярно отвечает на вопросы журналистов, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на выборах 2021 года. Обычно он говорит, что его место в Баварии.